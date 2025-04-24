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張根碩罹癌又躁鬱症纏身 長期失眠「世界只剩灰暗」

張根碩憑《原來是美男》黃泰慶一角爆紅。（翻攝自IG）張根碩憑《原來是美男》黃泰慶一角爆紅。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲韓星張根碩曾以韓劇《原來是美男》黃泰慶一角爆紅，去年宣布罹患甲狀腺癌，但表示已接受手術治療，更曾在YT頻道聊起此事忍不住落下男兒淚。

韓媒報導，張根碩在演藝事業風光背後，透露自己曾罹患躁鬱症，需臥床半年並無法正常工作及進食，不諱言自己「世界只剩下灰暗」。

近日在綜藝節目《走吧GO》中，張根碩分享生病經歷，他表示自己年少成名，時刻面對巨大精神壓力，多年前在日本東京巨蛋舉辦演唱會後，開始長達半年情緒崩潰，之後被證實罹患​​躁鬱症。

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他說，剛開始前半年，因身心疲憊到無法進食和工作，只能躺在床上，而且每天都難以入睡長期失眠，「每晚僅能睡2小時，所幸之後定期服藥，以及入伍後過著規律生活，最後終於康復」，張根碩也表示，現在已不需要再服藥。

張根碩表示，生病一事只有家人知情，並沒對外透露病情，坦言自己在拍攝Netflix實境秀《激讚網紅》時已罹癌，怕耽誤劇組及影響工作進度，獨自承受苦楚，抱病上工。目前身體已無大礙的張根碩，重新規劃生活及工作，也不時會去旅遊放鬆心情，同時定期追蹤治療，也讓大批粉絲放下心頭大石。

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