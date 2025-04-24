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娛樂 最新消息

永野芽郁爆不倫風波 《新聞主播》戲份傳被刪減

田中圭（左）和永野芽郁親密照流出，被日媒爆料大搞不倫戀。（翻攝自X）田中圭（左）和永野芽郁親密照流出，被日媒爆料大搞不倫戀。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲日星永野芽郁有「小綾瀨遙」封號，23日被《週刊文春》爆出震撼彈，指她「雙劈」40歲人夫男星田中圭和大1歲韓星金武俊，但3人隨即透過經紀公司否認。

根據最新日媒今日一早最新爆料，由於永野芽郁是TBS日劇《新聞主播》女主角，原本電視台昨堅稱現階段不會變更其演出，沒想到今天就被爆今後戲份將會變少。知情者私下表示：「儘管電視劇仍在拍攝，但未來若衍生更多負面新聞，導致觀眾反應不佳，不排除女主角戲份會逐漸減少。」

有日媒去年秋天接到爆料，開始跟蹤永野芽郁和田中圭，2人2021年因合作電影《接棒家族》相識，被指去年9月交往，跟拍媒體公開2人多張親密合照，包括去年傳出交往後的10月28日、31日，甚至12月還一起變裝去遊樂園約會。

報導指出，永野芽郁日前重新審視這段不倫戀，田中圭接受她的說法，2人開始保持距離；但4月7日永野芽郁結束活動後，被媒體捕捉到田中圭現身接送的畫面，2人共度一夜，傳言田中圭有女方家鑰匙，感情甜蜜。

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