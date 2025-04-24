晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

人神共憤！關鍵證人菲籍看護出庭 他列剴剴凌虐酷刑

菲律賓籍女看護Mira（中）昨至台北地院國民法庭為剴剴案作證。（記者張文川翻攝）菲律賓籍女看護Mira（中）昨至台北地院國民法庭為剴剴案作證。（記者張文川翻攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市1歲男童剴剴遭保母姊妹檔劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法官法庭23日開庭，傳喚專程自美飛來台灣、當時劉家菲律賓籍女看護Mira作證，她述說剴剴被凌虐過程，冬天不管多冷，劉氏姊妹每天早上都讓剴剴洗冷水澡，每天只餵食中午一餐「剩飯菜泥」，將冰箱剩菜用果汁機攪碎，在廁所裡以塑膠湯匙餵食剴剴，剴剴常邊吃邊作嘔，幾乎每天下午、晚上罰站各2、3個小時，僅著尿布發抖著在客廳角落罰站「像軍人稍息一樣不敢動」，只有眼睛在動。

相關新聞：關鍵證人菲籍看護出庭：剴剴冬天洗冷水 赤身罰站渾身傷

律師呂秋遠昨晚也在臉書分析剴剴案件，指出Mira雖已在美國結婚，但還是為了剴剴回來台灣作證。他說，其實Mira正在申請綠卡，在現在川普移民政策，回來台灣作證，有可能會阻礙進度，她還是回來了，呂秋遠表示原因就是：「我覺得劉彩萱做的不是人做的事情，我盡力做我能做到的事情。」並點出Mira作證的內容有哪些：
1.剴剴經常會罰站，就站在轉角。時間是從2點半到3點，還有7點半到8點，休息一個小時，繼續罰站，從9點半到10點。有時候會一口氣站2到3小時。站立的姿勢，就像是軍人稍息一樣，只有眼睛在動，其他身體完全沒有動。剴剴罰站的時候，他們姊妹就在吃飯與看電視。
2.剴剴的午餐，大概就是昨晚或前天的剩飯、剩菜，放到果汁機攪拌，拿去熱一下，就拿去餵剴剴，而且是在廁所餵。她還曾經看過有鍋巴打碎以後給剴剴吃的剩飯。
3.要走去洗手間時，剴剴走很慢，他的表情很恐懼難過，看起來很害怕。走太慢就會被劉彩萱推頭，有一次還撞到額頭。在洗手間裡，她會帶白色的「愛的小手」，曾經聽過剴剴被打，還有他的哭聲與叫聲。
4.剴剴平常洗冷水澡，因為熱水器從來沒動過。他洗完澡會發抖，有一次還看到流血。從洗手間出來，就不穿衣服了。
5.她唯一一次看到剴剴穿衣服，就是社工來的時候，其餘時間都沒有。
6.剴剴從來沒有在玩，通常都是被罰站在角落。我叫他baby，對他笑一下，他沒有反應，但是眼睛在微笑，應該很高興有人跟他打招呼。
7.她曾經看過剴剴躺在地下室的路上，雙腳頂在地下室的門上面，他維持這樣的姿勢至少一個小時。
8.剴剴從來不會自己撞頭，也不會磨牙，也不會講話。
9.剴剴在罰站以後，腳有變形，有次還看到他額頭瘀青，臉腫起來，手也有瘀青。
10.他們在事後，曾經要求Mira回答什麼都沒看到、沒聽到。但是她為了蒐證，曾經有錄影錄音，也願意給法院。
發文最後，呂秋遠表示任何人看到這樣的筆錄內容，都會覺得人神共憤，「這個案件將會密集連開13天，傳喚證人與調閱證據，將會在5月13日判決，未來剴剴案，就靠我們集氣繼續密切關注了。」

呂秋遠發文後，底下有一大票網友留言淚崩激動喊　「看了短短幾行字我就淚流滿面」、「心真的痛到了極點！也憤怒到了極點」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中