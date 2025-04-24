人神共憤！關鍵證人菲籍看護出庭 他列剴剴凌虐酷刑

菲律賓籍女看護Mira（中）昨至台北地院國民法庭為剴剴案作證。（記者張文川翻攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市1歲男童剴剴遭保母姊妹檔劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法官法庭23日開庭，傳喚專程自美飛來台灣、當時劉家菲律賓籍女看護Mira作證，她述說剴剴被凌虐過程，冬天不管多冷，劉氏姊妹每天早上都讓剴剴洗冷水澡，每天只餵食中午一餐「剩飯菜泥」，將冰箱剩菜用果汁機攪碎，在廁所裡以塑膠湯匙餵食剴剴，剴剴常邊吃邊作嘔，幾乎每天下午、晚上罰站各2、3個小時，僅著尿布發抖著在客廳角落罰站「像軍人稍息一樣不敢動」，只有眼睛在動。

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律師呂秋遠昨晚也在臉書分析剴剴案件，指出Mira雖已在美國結婚，但還是為了剴剴回來台灣作證。他說，其實Mira正在申請綠卡，在現在川普移民政策，回來台灣作證，有可能會阻礙進度，她還是回來了，呂秋遠表示原因就是：「我覺得劉彩萱做的不是人做的事情，我盡力做我能做到的事情。」並點出Mira作證的內容有哪些：

1.剴剴經常會罰站，就站在轉角。時間是從2點半到3點，還有7點半到8點，休息一個小時，繼續罰站，從9點半到10點。有時候會一口氣站2到3小時。站立的姿勢，就像是軍人稍息一樣，只有眼睛在動，其他身體完全沒有動。剴剴罰站的時候，他們姊妹就在吃飯與看電視。

2.剴剴的午餐，大概就是昨晚或前天的剩飯、剩菜，放到果汁機攪拌，拿去熱一下，就拿去餵剴剴，而且是在廁所餵。她還曾經看過有鍋巴打碎以後給剴剴吃的剩飯。

3.要走去洗手間時，剴剴走很慢，他的表情很恐懼難過，看起來很害怕。走太慢就會被劉彩萱推頭，有一次還撞到額頭。在洗手間裡，她會帶白色的「愛的小手」，曾經聽過剴剴被打，還有他的哭聲與叫聲。

4.剴剴平常洗冷水澡，因為熱水器從來沒動過。他洗完澡會發抖，有一次還看到流血。從洗手間出來，就不穿衣服了。

5.她唯一一次看到剴剴穿衣服，就是社工來的時候，其餘時間都沒有。

6.剴剴從來沒有在玩，通常都是被罰站在角落。我叫他baby，對他笑一下，他沒有反應，但是眼睛在微笑，應該很高興有人跟他打招呼。

7.她曾經看過剴剴躺在地下室的路上，雙腳頂在地下室的門上面，他維持這樣的姿勢至少一個小時。

8.剴剴從來不會自己撞頭，也不會磨牙，也不會講話。

9.剴剴在罰站以後，腳有變形，有次還看到他額頭瘀青，臉腫起來，手也有瘀青。

10.他們在事後，曾經要求Mira回答什麼都沒看到、沒聽到。但是她為了蒐證，曾經有錄影錄音，也願意給法院。

發文最後，呂秋遠表示任何人看到這樣的筆錄內容，都會覺得人神共憤，「這個案件將會密集連開13天，傳喚證人與調閱證據，將會在5月13日判決，未來剴剴案，就靠我們集氣繼續密切關注了。」

呂秋遠發文後，底下有一大票網友留言淚崩激動喊 「看了短短幾行字我就淚流滿面」、「心真的痛到了極點！也憤怒到了極點」。

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