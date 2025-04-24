（影音）土耳其6.2強震 女主播冷靜播報爆紅

地震當下博茲貝奧盧冷靜播出在全球瘋傳。（翻攝自Ｘ）

〔記者林南谷／綜合報導〕土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）23日遭逢強震襲擊，有151人因為恐慌從建築物高處躍下而受傷。

法新社報導，當地時間下午12時59分，伊斯坦堡南方的馬爾馬拉海（Sea of Marmara）發生規模6.2地震，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，「（震源）深度約7公里，總共持續13秒。」

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博茲貝奧盧專業冷靜播報獲得一致好評。（翻攝自IG）

值得一提的是，當地電視台CNN CNN Türk中午11點至下午2點直播節目中，女主播博茲貝奧盧（Meltem Bozbeyoğlu）在地震發生當下，一邊冷靜敘述地震災情，更拜託同事幫忙致電她的母親，她在直播中表示：「是我出生32年以來，首次遇到這麼強烈地震。」

博茲貝奧盧擁有亮麗外型。（翻攝自IG）

博茲貝奧盧播報中不忘提醒觀眾保持理智別驚慌，更一再呼籲大家盡速躲到安全地方避難，專業冷靜迅速播報在全球放送獲得一致好評。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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