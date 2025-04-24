晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影音）土耳其6.2強震 女主播冷靜播報爆紅

地震當下博茲貝奧盧冷靜播出在全球瘋傳。（翻攝自Ｘ）地震當下博茲貝奧盧冷靜播出在全球瘋傳。（翻攝自Ｘ）

〔記者林南谷／綜合報導〕土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）23日遭逢強震襲擊，有151人因為恐慌從建築物高處躍下而受傷。

法新社報導，當地時間下午12時59分，伊斯坦堡南方的馬爾馬拉海（Sea of Marmara）發生規模6.2地震，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，「（震源）深度約7公里，總共持續13秒。」

博茲貝奧盧專業冷靜播報獲得一致好評。（翻攝自IG）博茲貝奧盧專業冷靜播報獲得一致好評。（翻攝自IG）

值得一提的是，當地電視台CNN CNN Türk中午11點至下午2點直播節目中，女主播博茲貝奧盧（Meltem Bozbeyoğlu）在地震發生當下，一邊冷靜敘述地震災情，更拜託同事幫忙致電她的母親，她在直播中表示：「是我出生32年以來，首次遇到這麼強烈地震。」

博茲貝奧盧擁有亮麗外型。（翻攝自IG）博茲貝奧盧擁有亮麗外型。（翻攝自IG）

博茲貝奧盧播報中不忘提醒觀眾保持理智別驚慌，更一再呼籲大家盡速躲到安全地方避難，專業冷靜迅速播報在全球放送獲得一致好評。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中