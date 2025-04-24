試管嬰兒失敗…高伊玲親揭「放棄求子原因」令人鼻酸

「鴨子」高伊玲求子多年未果，如今已不再執著成為母親的夢想。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「鴨子」高伊玲昔日以外景節目打響名號，近年轉戰戲劇圈的她現身活動時坦言，經歷多年努力求子未果後已完全放下，不再執著成為母親的夢想。消息曝光後，外界的關心接踵而至，高伊玲今（24日）深夜為此更再度發聲，一席話透露出雲淡風輕的心境，卻也勾起過去努力懷孕的辛酸點滴。

高伊玲過去曾為了懷孕不僅求助人工生殖醫學權威陳信孚醫師做試管嬰兒，甚至買了整整50支驗孕棒，只為盼望出現「兩條線」的那天，不過卻總是事與願違、希望落空，當時的她情緒甚至數度潰堤，「從醫院一路哭回娘家，整整花了兩個小時。」最終因婆婆遞上一張寫有「求孫不得，生煩惱，不是好緣，不強求」的紙條，設身處地為她著想才走出低潮，並且逐漸學會放過自己。

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然而，陳信孚醫師2020年不幸因大腸癌病逝，讓高伊玲頓時感到悲痛萬千，「他幫助了那麼多人，也創造了很多奇蹟，但最後卻賠上自己生命。」正因如此才選擇放下執念，「我不想求子，有一半的原因是因為他！」真相令人為之鼻酸。面對外界持續給予關心，高伊玲今深夜則害羞再發聲，「哎呦，感謝大家關心啦，我真的真的真的沒有要求子了啦！」

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