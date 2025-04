〔記者陽昕翰/台北報導〕搖滾樂團伯爵白推出新歌《You Can Have My Soul》,主打情感極致奉獻,主唱奕達表示:「這首歌是我們獻給愛情的熱血遺書,就算失重,也忍不住把自己整個給出去。」

為了宣傳新歌,伯爵白趁參加「台灣祭」音樂節的空檔,團員靈機一動手工特製宣傳看板,號召路人加入「試聽活動」,邀請大家聆聽當時尚未正式公開的新歌。

特別的是,參與盲測的還有樂團好友傻子與白痴主唱維澤、鼓手維均以及好大一把勇者劍的貝斯手語婕,大夥表示沒有因為友誼而說好話,但這次的新歌真的很炸。

隨著新單曲發布,伯爵白也將展開「You Can Have My Soul」2025夏季巡演,北中南場次各有不同共演加入;台北場邀請「Who Cares 胡凱兒 - 不插電雙人組」,台中與台南場則由「Peaces」與「浪漫里」擔任演出嘉賓。

