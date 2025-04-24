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娛樂 最新消息

Ryu扶正小三爆質疑聲浪！中國畫家女友「出面反擊」

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber前夫妻檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌後於今年1月宣布離婚，Ryu也因此「扶正」彼時偷情對象「中國女畫家」，日前他則釋出風波過後的首支影片，未料卻遭網友質疑風格詭異「有邪教的感覺」，甚至將原因歸咎他的新戀情。針對外界諸多質疑，中國女畫家也強硬發聲做出回應。

Ryu（右）近日與婚外情對象「中國女畫家」公開戀情。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）Ryu（右）近日與婚外情對象「中國女畫家」公開戀情。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

Ryu因為新片風格遭指「有邪教的感覺」等諸多質疑，新歡中國女畫家選擇在社群平台發聲回應，坦言影片的色調確實由她進行調整，「色調是我調的，你們罵錯人了。但我拒不道歉，因為沒拿工資。如果有人給我發工資，我可以道歉的。」她的發言雖語帶調侃，不過卻也展現對網路負評的自我主張與風格立場。

同時，中國女畫家也進一步強調自己的獨立性格，「我首先是我自己，其次才是我的社會身份，比如誰的女友！」針對有不少網友認為她太強勢，甚至勸Ryu早點提出分手，她則為自己挺身撐腰，認為Ryu正是欣賞自己的獨立與聰明，才會被吸引，更不忘呼籲「妳可以只是妳自己，這是獨立，不是強勢！」一番話引起激起一票女性網友共鳴。

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