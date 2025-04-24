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韓國女神朴敏英首拍中國劇！拿錢狂砸成追愛秘訣

韓國女神朴敏英首拍中國劇！拿錢狂砸成追愛秘訣朴敏英首次拍中國古裝戲，特地參考《步步驚心》學習宮中禮儀。（龍華電視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張翰與韓星朴敏英首次攜手主演的古裝劇《錦衣夜行》，這是朴敏英繼《成均館緋聞》後，再度在劇中多次女扮男裝，在首部中國古裝劇《錦衣夜行》中飾演落魄千金謝雨霏。雖然語言不同，朴敏英在劇中的表現卻毫無違和，舉手投足間展現明代女子的韻味。她坦言接演前曾擔心古裝造型是否適合自己，還特別以喜愛的《步步驚心》作為參考，提前熟悉古裝表演方式，從定裝到拍攝皆細緻入微，為角色投入滿分。

韓國女神朴敏英首拍中國劇！拿錢狂砸成追愛秘訣朴敏英（左）和張翰首次合作《錦衣夜行》，雖然語言不通，但默契十足。（龍華電視提供）

戲裡，張翰的好兄弟魏千翔對她一見鐘情，決心展開追求，張翰壓抑情感並傳授他「追愛秘訣」，強調不能走尋常路，而要採取「劍走偏鋒」的策略，也就是三字訣概括：「花銀子、花銀子、花銀子！」原來戲裡的朴敏英雖然出身名門，但家道中落，為了生計不得不行走江湖、巧用詐術，對金錢極具敏感度，甚至擁有過人的經營頭腦，所以只有「錢」才能吸引她的注意。

作為全劇的打戲擔當，魏千翔在拍攝過程中受了不少傷，但他依然敬業上陣，展現俐落身手與堅強意志。儘管劇中角色逐漸走向黑暗，戲外的魏千翔仍是幽默風趣的開朗個性，常在片場活絡氣氛，是劇組眼中的「反派開心果」。古裝喜劇《錦衣夜行》4/25起，於MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每週五上架10集，龍華電視台播出。

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