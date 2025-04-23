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學生騎車環島遭撞！校方反被質疑 賈永婕力挺：問題是惡質駕駛

賈永婕。（資料照）（記者林欣穎攝）賈永婕。（資料照）（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕新店康橋國際學校學生單車環島昨在彰化出車禍，賈永婕兒子也在環島隊伍中，單車隊伍是被逆向的汽車衝撞，包括自小客駕駛及7名學生受傷，昨她才在社群替兒子報平安，今（23）日也再發文替師生們打氣。

相關新聞：兒子單車環島遇車禍！賈永婕發聲怒斥肇事車主：好心痛

賈永婕發文為康橋和孩子們加油，她身為資深康橋家長一直很肯定，更是感謝學校願意擔起重責大任幫孩子們辦這麼有意義的挑戰活動。

不過隨著昨天車禍發生，卻有部分人抱怨「為什麼學校要辦這種活動？」、「這麼危險，幹嘛讓學生騎車環島？」賈永婕緩頰強調，環島活動不是問題，問題是惡質駕駛，「環島是一次把教室搬到真實世界裡的教育行動。不只是騎腳踏車而已，而是一步一腳印去認識自己住的這塊土地」、「比起坐在教室裡，這樣的經歷更能教會他們什麼叫勇氣、責任、團隊和堅持。」

賈永婕也拋出問題關鍵：「為什麼我們的道路容不下一群願意踏上挑戰的年輕人？」認為出錯的是駕駛，不是夢想，真正該被檢討的，是那個對生命不負責任的駕駛，「不要讓那些願意為教育多走一哩路的大人們，寒了心。」

賈永婕不忘正向喊話：「孩子們加油今天休息一下調整心情，明天繼續奮鬥你們未完成的旅程。是的我們沒有要放棄，因為我們是康橋團隊，是有運動家精神學校的學生。爸爸媽媽會在終點迎接你們並以你們為榮。」

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