剛和米可白爆情變！孫綻竟成廟口流氓 「一見鍾情」新女伴

孫綻（左）在《寶島西米樂》再度和蔡祥合作。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白與小3歲的孫綻談了2年多的戀愛，昨傳出同居生活開銷分配起爭執，感情陷入冷靜期，但雙方都否認，米可白還難得不打迷糊仗表示：「感情就是順其自然，現在都好。」孫綻也趕緊發聲表示兩人戀情穩定。而孫綻近日演出台視八點檔《寶島西米樂》，和蔡祥從之前《追分成功》師徒躍升成追求關係，孫綻戲裡對蔡祥一見鍾情，經常想辦法靠近她身邊，以捉弄的方式表達自己的愛意。

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兩人從師徒躍升成追求關係，孫綻笑說：「我已經把前一個角色給忘了，現在是全新的開始！」孫綻劇中飾演一名廟口流氓「汪龍」，平時不學無術，打架聚賭樣樣來，為了詮釋50年代街頭流氓的樣貌，孫綻不僅剃了平頭，還換上花襯衫、木屐等復古造型，十分接地氣。對於這次詮釋廟口流氓，他幽默表示：「每次一穿戲服就變了一個人，尤其是木屐還有增高效果，走起來特別有氣勢，很謝謝造型組的準備。」



孫綻在《寶島西米樂》以平頭花襯衫和木屐造型亮相。（台視提供）

而他拍攝期間也歷經「冰火五重天」的考驗，因拍攝時，遇到天氣寒冷，雖然上半身可以加外套，但腳趾仍必須露在外面，孫綻苦笑透露：「腳都凍白了！」而黃瑄看到他的造型時也忍不住打趣：「這花襯衫跟我的黑窄裙配在一起應該也蠻時尚的吧！」

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