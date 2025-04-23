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棒棒堂男孩戀情不被看好？小煜靠「1招」走天下

楊奇煜（左）在音樂劇《三個傻瓜》中和大霈配對。（果陀劇場提供）楊奇煜（左）在音樂劇《三個傻瓜》中和大霈配對。（果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大霈」李霈瑜在音樂劇《三個傻瓜》與男主角「小煜」楊奇煜互生情愫，不過事與願違，在父親的傳統思維下，大霈竟被安排了一位「門當戶對」的對象。被問到私底下有沒有經歷過不被看好的戀情，小煜笑著說：「從來沒有過，因為每段戀情都沒有被爸媽知道，很安全。」談到對於選擇另一半有何要求？大霈則回：「我就是喜歡有想法、有才華行動力強的人。」

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演員們參與音樂劇《三個傻瓜》整排。（果陀劇場提供）演員們參與音樂劇《三個傻瓜》整排。（果陀劇場提供）

唱跳出身的小煜在劇中詮釋三位傻瓜之一的「藍丘」，儘管有過多部音樂劇演出的經驗，早已身經百戰，這次在《三個傻瓜》中又演又唱又跳，戲份仍相當吃重。從今年2月排練至今，他不斷檢視自己：「每次演出都有值得挑戰的地方！這齣戲的台詞雖然很多，但多已熟背，最吃重的反而在印度風情的舞蹈，之前從沒跳過這種舞風，獨特的律動跟手勢都要重新學習。」

楊奇煜（右）在音樂劇《三個傻瓜》和蔡昌憲（左）、竺定誼默契從零開始培養。（果陀劇場提供）楊奇煜（右）在音樂劇《三個傻瓜》和蔡昌憲（左）、竺定誼默契從零開始培養。（果陀劇場提供）

此外，關於日前蔡昌憲談及合作默契，小煜則笑說：「其實我們一開始很不熟，是完全沒合作過、連IG追蹤都沒有的程度。不過我們三人的戲分很緊密，後來一起工作後越常見面，默契現在好的不得了，一個眼神、一個眉毛抖一下就有感應。」

劇中這三位傻瓜獨創的打招呼方式，結合籃球隊跟戲中的標準動作，觀眾將可以在戲中看見，小煜最後也提到，歡迎大家看完戲後用這種方式跟他打招呼。《三個傻瓜》將於5月2日至6月15日在台北、台南、高雄、台中巡迴演出。

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