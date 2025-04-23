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娛樂 最新消息

歌壇新人46歲全場嚇呆 朱宇青收私密照不慌「他有的我也有」

（左起）娛樂超skr主持人小鹿、陳儀瑾、王茉聿、朱宇青以及《娛樂超skr》主持人阿甘。（民視提供）（左起）娛樂超skr主持人小鹿、陳儀瑾、王茉聿、朱宇青以及《娛樂超skr》主持人阿甘。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視娛樂節目《娛樂超skr》日前邀請到歌手陳儀瑾、王茉聿以及朱宇青，一開場王茉聿忍不住就問朱宇青有20歲嗎？讓已經28歲的朱宇青嚇得一身冷汗，主持人阿甘說：「演藝圈看不出年紀的更可怕」，眾人紛紛轉頭看向知名製作人洪敬堯力捧的新人陳儀瑾，大方坦承已經46歲的她，亮眼外型以及清透膚質讓全場驚呼怎麼保養的？陳儀瑾說心態很重要，小撇步就是每天跟毛小孩玩，常常讓自己處於開心狀態。

陳儀瑾提到新專輯《攏是愛Only Love》全部都是洪敬堯老師為她量身打造的八首歌，透過歌曲傳遞愛的力量，療癒現代人壓力太大的問題，飼養了四隻狗、三隻貓陳儀瑾其中一首歌《有你陪伴》的愛是專門描述毛寶貝，還邀請的雙金影后陳淑芳來擔綱MV主角，陳儀謹說：「很少有台語歌描述毛小孩這麼觸動人心，我自己都不太敢看MV怕會掉淚。」

陳儀瑾、王茉聿、朱宇青上《娛樂超skr》宣傳新專輯。（民視提供）陳儀瑾、王茉聿、朱宇青上《娛樂超skr》宣傳新專輯。（民視提供）

《星光大道》出道、曾在《台灣那麼旺》比賽的最美護理師王茉聿，宣傳新專輯《若是彼個人是我》，邀請了原子少年的成員來合拍MV。她提到錄完音意外懷孕，錄製好的歌曲全部打掉重來，耗時近一年的心路歷程，本來專輯《繃繃跳跳》的曲風改成穩重成熟味，還提到與「乩身藝人」黃新皓合唱〈講好的一世人〉，直到進錄音室兩人才第一次見面，王茉聿提到黃新皓看到她就說，「有請神明來幫助他錄音」，讓王茉聿印象非常深刻。

接著朱宇青介紹新專輯《宇宙的宇，青蘋果的青》收錄13首歌，其中9首搭配BL劇，也因此讓他常常收到神祕私訊，以個人隱私照片做自我介紹，臨危不亂的他大氣說，「他有的我也有」感謝歌迷支持，讓全場大笑。為了這張專輯朱宇青提到遇到人生難關，主持人小鹿搞笑問：「是有賣腎嗎？」，點中現今發專輯的不容易，讓大家點頭如搗蒜，朱宇青說感謝老闆方文良老師幫他出專輯，原本的難關是家人的反對，因為都不知道他在做什麼的感覺，後來發專輯似乎像是「有在工作」才獲得家人支持。

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