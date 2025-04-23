（影）打敗Hello Kitty！台灣正妹女團搶下貓空纜車代言

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹女團幻藍小熊人氣夯爆，身為K-POP樂壇首支「台妞韓團」，她們繼Hello Kitty以及吉祥物「貓空小精靈」後，成為貓空纜車首位「真人」代言人，今天開心出席記者會宣傳。

幻藍小熊擔任台北貓空纜車代言人。（記者胡舜翔攝）

幻藍小熊化身最美導覽員，拍攝貓纜宣傳影片，新歌《ACT LIKE THAT》更成了背景主題曲，格外有青春有活力。

請繼續往下閱讀...

幻藍小熊擔任台北貓空纜車代言人。（記者胡舜翔攝）

團員采甄表示：「希望這次代言不只是讓在地的人們搭乘貓纜，還有機會推廣給韓國以及全世界的粉絲們，我們所到的每一個地方，都想好好的讓他們認識台北的美，讓他們來台北玩時也可以馬上想到貓空纜車！」

韓國成員AYEON是第一次搭貓纜，對於透明車廂感到印象深刻，「剛踏進去纜車時發現地板是透明的，才知道這是貓空纜車獨有的亮點，腳底下的風景一覽無遺，雖然有點害怕，但跟成員們一起搭纜車反而成了旅途中最難忘的一刻！」

幻藍小熊擔任台北貓空纜車代言人。（記者胡舜翔攝）

這次合體拍攝貓纜宣傳片，幻藍小熊難得「解禁」，化身吃貨狂嗑貓空美食，結果大家全都胖了一公斤。至於彼此的食量大小？幻藍小熊表示，大家其實都差不多，唯獨毓的食量最小，餅乾一包可以吃一個月，就連便當都可以分成三餐吃。

出道代言滿檔的幻藍小熊，繼飲料、服飾、保養品及香水代言後又接下貓纜廣告，等於食衣住行全都包辦，堪稱是廣告代言新寵兒，至於下一個想要代言的目標，隊長XXIN豪氣表示：「希望能更努力，有一天能成為航空公司的代言人或是機場大使，就像我們的韓文新歌《ACT LIKE THAT》象徵夢想起飛，期望未來能承載著大家的盼望，飛到世界各地去表演，讓幻藍小熊能揚名海外。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法