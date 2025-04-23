安芝儇100cm長腿「大外割撂倒趙正平」 張立東神吐嘈：雙眼皮也翻了！

安芝儇「超萌挑釁」趙正平，可愛模樣相當圈粉。（東森超視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕韓籍啦啦隊女神安芝儇加入《女孩好野2》，在最新分組競賽中大放異彩，身高170公分、腿長達100公分的她使出「大外割」摔技，瞬間撂倒趙正平，讓他一臉茫然癱坐地上。安芝儇還不忘「超萌挑釁」，讓趙正平哭笑不得，張立東則在一旁補刀：「趙哥大外割失敗被反摔，就跟他的雙眼皮一樣。」

安芝儇「一秒大外割」撂倒趙正平。（東森超視提供）

節目這次祭出「超強企劃」，主持群分頭出發，全員化身計程車司機尋找會合地點。韓籍外援安芝儇驚喜登場，在分組競賽中使出「大外割」撂倒趙正平，讓他茫然癱坐地上，她還「超萌挑釁」，讓趙正平超無奈，張立東更笑說：「就跟他的雙眼皮一樣。」全場笑翻。

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節目深入大台北，探索計程車司機下班必吃的宵夜美食，綜藝咖互虧笑料不斷，風田被「可甜可鹹的女神」吸引，竟發現是以「珍珍」身分登場的無尊，當場怒吼：「你根本詐騙！」張立東則連遭計程車拒載，場面爆笑又心酸。

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