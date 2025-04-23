晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安芝儇100cm長腿「大外割撂倒趙正平」 張立東神吐嘈：雙眼皮也翻了！

安芝儇「超萌挑釁」趙正平，可愛模樣相當圈粉。（東森超視提供）安芝儇「超萌挑釁」趙正平，可愛模樣相當圈粉。（東森超視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕韓籍啦啦隊女神安芝儇加入《女孩好野2》，在最新分組競賽中大放異彩，身高170公分、腿長達100公分的她使出「大外割」摔技，瞬間撂倒趙正平，讓他一臉茫然癱坐地上。安芝儇還不忘「超萌挑釁」，讓趙正平哭笑不得，張立東則在一旁補刀：「趙哥大外割失敗被反摔，就跟他的雙眼皮一樣。」

安芝儇「一秒大外割」撂倒趙正平。（東森超視提供）安芝儇「一秒大外割」撂倒趙正平。（東森超視提供）

節目這次祭出「超強企劃」，主持群分頭出發，全員化身計程車司機尋找會合地點。韓籍外援安芝儇驚喜登場，在分組競賽中使出「大外割」撂倒趙正平，讓他茫然癱坐地上，她還「超萌挑釁」，讓趙正平超無奈，張立東更笑說：「就跟他的雙眼皮一樣。」全場笑翻。

節目深入大台北，探索計程車司機下班必吃的宵夜美食，綜藝咖互虧笑料不斷，風田被「可甜可鹹的女神」吸引，竟發現是以「珍珍」身分登場的無尊，當場怒吼：「你根本詐騙！」張立東則連遭計程車拒載，場面爆笑又心酸。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中