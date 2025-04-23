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娛樂 最新消息

修杰楷公開私密空間「賈靜雯不知道」 罕吐低潮心聲：想過退演藝圈

修杰楷（左）邀請張鈞甯至《修TIME》當嘉賓。（《修TIME》提供）修杰楷（左）邀請張鈞甯至《修TIME》當嘉賓。（《修TIME》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷開設YouTube節目《修TIME》，邀請好友張鈞甯到從未對外開放過的私人酒窖作客，他爆料連老婆賈靜雯都不知道這個神秘空間，展現出和張鈞甯的深厚友誼。

修杰楷分享，最早是以女兒的出生年份開始收藏，非常疼愛女兒們的他，即便出生年份是超級年份，非常稀有固然看到都一定會買，完全就是女兒傻瓜。滿滿的酒窖裡大約有200瓶紅酒，他和張鈞甯邊開箱邊說：「好像在尋寶！」其中修杰楷只清楚一瓶紅酒的價格，是收藏了自己出生年份的酒，價格到了6位數，二話不說也馬上收購，非常有紀念意義。

兩人也開啟簡單料理挑戰，限時到超商，在預算內買到搭配組合的下酒菜，出發前修杰楷像極了擔心小孩要獨自出門的父親，不斷叮嚀張鈞甯注意事項，出發後修杰楷也不斷來回走動碎念，甚至忍不住前往察看張鈞甯的狀況。

修杰楷（左）邀請張鈞甯至《修TIME》做下酒菜。（《修TIME》提供）修杰楷（左）邀請張鈞甯至《修TIME》做下酒菜。（《修TIME》提供）

張鈞甯信心滿滿，在短短預算內完成三道下酒料理，用心程度讓修杰楷佩服，反觀修杰楷則是靠著各種品項組合蹦出新滋味，兩人邊小酌邊享用邊聊天，非常滿足。

如此愜意的錄影內容讓張鈞甯發出豪語，只要節目遇到藝人斷層時絕對力挺，非常有義氣的發言讓修杰楷眼睛發亮，但也生氣表示：「什麼沒有藝人要來！好好講話！」

錄影途中發生了小插曲，在訪談中修杰楷停下主持，盯著鏡頭外的cue詞看了好一段時間，自己也心虛笑了出了，讓製作單位不禁表示：「以後我們乾脆直接用講的好了，你會不會主持啊！」修杰楷也哭喊：「我不會主持，只是個演員。」逗趣的互動也看出修杰楷和工作團隊的好感情。

修杰楷在《修TIME》聊起人生低潮期。（《修TIME》提供）修杰楷在《修TIME》聊起人生低潮期。（《修TIME》提供）

修杰楷和張鈞甯因戲結緣，合作演出多部戲劇，好交情延續至今。談到身為演員的辛苦之處，修杰楷分享自己低潮時非常憤世忌俗，曾經藉由酒精麻痺自己，也對身旁的人沒有耐心，抖出演藝圈殘酷的地方，是即便努力也不一定有機會，毫無自我肯定的狀態令他非常憤怒，也想過離開這行業，但隨著長大漸漸想通，用心對待每一份工作，總有一天會被看見，才讓他調適好心態，繼續演員之路。

☆飲酒過量，有害健康☆

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