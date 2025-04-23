林岱縈買名牌衣從不看價錢 私下「不洗頭、不忌口」反差大公開

〔記者傅茗渝／台北報導〕「零死角女神」林岱縈擔任運動時尚指標品牌COZY PUNCH品牌好友。她不只長相甜美，還有一對雪亮眼眸和迷人笑容。身為啦啦隊員的林岱縈讚賞品牌重新詮釋時尚運動，好喜歡春季以黑白配色的機能與舒適兼具的設計；林岱縈可以說是天生衣架子，把衣服詮釋得這麼好，女性工作人員忍不住好奇她如何維持身材？她人美不矯情的透露秘訣，林岱縈老實說：「我會下載一些肌力訓練和瑜伽的APP，看著APP睡前照著做很方便，每次不會太久，但每天都堅持做，還可以幫助睡眠，但不能太激烈的喔！」但說到吃，零死角的林岱縈竟然說不忌口，「幾乎沒有，人生如果錯過太多美食感覺就太可惜了！但我平時喝飲料絕對喝無糖，如果隔天有工作，前一天也不會吃宵夜，早上還會特別泡消水腫的茶和補充保健品，讓狀態更完美！」

林岱縈穿上黑白春裝立體紋理配條高爾夫上衣。（鏡藝宏海提供）

林岱縈相較其他啦啦隊員幸運地有些名氣，有代言、出了寫真集，還到韓國發過單曲，日前更踏入戲劇圈，這次又受邀擔任運動機能時尚品牌品牌好友，人氣依舊日不落。熟知林岱縈的人都知道她反差很大，說她很宅也很I人，喜歡獨處、最高紀錄兩個禮拜沒出門，她自己也曾說在家也不常洗頭，隨興一件帽T ，「夏天在家還不會穿內衣」。但她已是女明星，穿搭總是媒體關注的焦點，尤其啦啦隊女孩的穿著，更是年輕女性的指標，令人好奇她穿衣哲學？

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林岱縈平常打扮較輕鬆休閒著重舒適度。（鏡藝宏海提供）

她笑說；「平常打扮比較輕鬆休閒，著重在舒適度，會選擇耐看耐穿、百搭的服裝，因為可以一直穿，所以我其實沒有經常買私服，反而比較多是為了表演或是出席活動、拍攝等等另外添購許多服裝。」她很多衣服吊牌都保留著，因只穿一兩次，工作用的話也不可能重複穿，她覺得丟掉可惜，認為吊牌留著，可以送給親朋好友，或是再捐出去，希望保持九成新。

林岱縈坦言平日買衣服都因為工作酬需要，衣服買太多，定期整理好送給朋友。（鏡藝宏海提供）

林岱縈又說，「通常我不會太在意價錢，無論便宜的昂貴的我都會逛，我覺得如果這件衣服能夠應用在適當的地方、穿出自己的風格、帶出個人質感、心情開心的同時那就超越他的價值了，錢錢只是變成喜歡的東西，哈哈花的很值得」。她最欣賞一句話：「我們努力賺錢就是花錢的時候可以不用看價錢！」鼓勵自己可以一直朝這個方向前進，更希望花錢在公益上！

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