李至正行使公民權利愛台灣 罷團「剷除黑芯」發聲了

〔娛樂頻道/綜合報導〕在台劇《未來媽媽》飾演「嚴正浩」的男星李至正,過去在疫情期間放棄返美,選擇留在台灣施打高端疫苗,直言「時刻對政府抱持著信心和信任,如果可以,更想對國家、社會有所貢獻」,愛國言論引起熱議;近日全台大罷免二階連署進入倒數階段,他也在社群透露,自己有行使公民權利,獲得網友掌聲。

李至正在社群透露「行使公民權利」。(資料照)

李至正日前在Threads祝福粉絲,「復活節快樂平安」,並透露自己的戶籍在松山、信義這個選區,表示有行使公民權利,直言「If you know, you know(懂的人就會懂),我愛台灣!」被外界聯想此文與大罷免有關。

貼文曝光後,立刻掀起熱議,大批網友湧入留言,「人帥心好就是你!超強的連署超人也謝謝你願意發聲」、「是內外兼具的李至正,這種愛台灣敢表態的藝人不多了」、「至正哥就是讚!能一直這麼帥真的好強!」值得一提的是,該區罷免團體「剷除黑芯」也留言回應,「謝謝你出來行使民主國家才有的公民權利。」

罷免團體「剷除黑芯」留言回應李至正貼文。(翻攝自Threads)

事實上,李至正曾在疫情期間放棄返美,選擇留在台灣施打高端疫苗,獲得網友讚賞。他坦言,自己不是醫生、也不是科學家,只是一位普通的台灣人,想藉由綿薄之力表達對政府的信心,「我大可以飛回紐約去打疫苗,可是我選擇不要。我大可以跟著民怨怪罪政府,可是我沒有。我放棄第四輪AZ/Moderna接種預約,更改意願登記為高端,我,就是希望台灣能更好。」

