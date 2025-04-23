李至正行使公民權利愛台灣 罷團「剷除黑芯」發聲了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在台劇《未來媽媽》飾演「嚴正浩」的男星李至正，過去在疫情期間放棄返美，選擇留在台灣施打高端疫苗，直言「時刻對政府抱持著信心和信任，如果可以，更想對國家、社會有所貢獻」，愛國言論引起熱議；近日全台大罷免二階連署進入倒數階段，他也在社群透露，自己有行使公民權利，獲得網友掌聲。

李至正在社群透露「行使公民權利」。（資料照）

李至正日前在Threads祝福粉絲，「復活節快樂平安」，並透露自己的戶籍在松山、信義這個選區，表示有行使公民權利，直言「If you know, you know（懂的人就會懂），我愛台灣！」被外界聯想此文與大罷免有關。

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貼文曝光後，立刻掀起熱議，大批網友湧入留言，「人帥心好就是你！超強的連署超人也謝謝你願意發聲」、「是內外兼具的李至正，這種愛台灣敢表態的藝人不多了」、「至正哥就是讚！能一直這麼帥真的好強！」值得一提的是，該區罷免團體「剷除黑芯」也留言回應，「謝謝你出來行使民主國家才有的公民權利。」

罷免團體「剷除黑芯」留言回應李至正貼文。（翻攝自Threads）

事實上，李至正曾在疫情期間放棄返美，選擇留在台灣施打高端疫苗，獲得網友讚賞。他坦言，自己不是醫生、也不是科學家，只是一位普通的台灣人，想藉由綿薄之力表達對政府的信心，「我大可以飛回紐約去打疫苗，可是我選擇不要。我大可以跟著民怨怪罪政府，可是我沒有。我放棄第四輪AZ/Moderna接種預約，更改意願登記為高端，我，就是希望台灣能更好。」

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