勇敢交給三階！ 不要辜負民主和人民才是頭家

高雄罷雙劫遭檢調搜索，陳其邁19日表示，活人選的立委死人連署罷免很奇怪。（高雄運發局提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（23）日一早，資深媒體人、電視名嘴汪潔民在臉書發文點出為什麼在美國總統川普關稅不確定的關鍵時刻，更應該要執行大罷免，罷掉這些阻礙台灣成長的國民黨立委。

汪潔民在發文先舉出最近在高雄有2件很重要的事件發生，一是「輝達日」、市長陳其邁唯一受邀的政治人物，另一件是2奈米全球最大的集中地，他說，在高雄這是一個不可思議成就，「原本需要10年清污的中油泥污，陳其邁一聲令下，一年不到竟然完成，感動台積電。」

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汪潔民分析如果是立法院長韓國瑜，會是怎麼樣的結果？他說高雄人罷免了韓國瑜，所以藍白所謂的輸家罷免贏家，基本上就是個違反台灣民主的邏輯，「人民是主人，透過艱困的一階，用汗水累積的二階，到罷免與反罷免的對決的三階，台灣人完成民主最美好的標竿，不要鄙視罷免，如同鄙視高雄罷免韓國瑜嗎？！」

最後汪潔民強調，優秀的民眾和新竹一樣明媚，「不要辜負民主和人民才是頭家，就勇敢的交給三階吧，相信人民不會錯！」

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