家寧律師發聲了！遭轟「為何替她辯護」21字吐實真心話

家寧昨被移送至新北檢接受偵訊。（記者田裕華攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級CROWD」家寧遭前男友、昔日夥伴Andy開撕一家奪權後，又因為母親的群海娛樂公司涉逃漏稅，於昨（21日）遭新北地檢署搜索，一家四口被約談後交保。豈料，家寧的委任律師郭柏鴻繳錢的畫面也迅速在網路上發酵，針對遭批評「怎麼會當家寧的律師？」郭柏鴻也以21字作出回應。

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家寧一家遭搜索約談並於昨日晚間移送新北檢複訊，檢察官複訊後，諭令家寧以3萬元交保，家寧父親、妹妹以5萬元交保，家寧媽20萬元交保，家寧妹與家寧媽皆限制出境出海，最後全家都在委任律師律師郭柏鴻協助下順利辦保，步出新北地檢署。

面對媒體大陣仗守候，家寧也首度打破沉默表示「謝謝，大家辛苦了！」直到上車前還3度鞠躬向媒體們致意，然而委任律師律師郭柏鴻繳交保金的畫面曝光後，更遭到網友公審認為「你長得一表人才，怎麼會當家寧的律師？」對此，郭柏鴻則轉發自己在繳交保金的新聞畫面，幽默回應：「其實當下只覺得很熱，還有好多人看我結帳好尷尬。」

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