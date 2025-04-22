（影）82種南北極限定動物當主角！《守護》籲暖化巨變迫在眉睫

《守護我們的星球》正式海報。（東森電視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣首部跨越南北極的生態紀錄片《守護我們的星球》今（22）發布正式預告和海報，片中由82種南北極限定的驚奇動物為敘事主角，道出受全球暖化衝擊牠們無助的心聲。

正式海報中，可見極地特有的大明星、毛茸茸的北極熊與成群結隊的企鵝，牠們站在僅存寒冰上的模樣十分惹人憐愛，希望能喚起觀眾一同守護生態的決心。

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成群結隊的國王企鵝排排站模樣可愛。（東森電視提供）

《守護我們的星球》完整呈現地球僅存的冰雪王國多麼宏偉壯麗，以及多種極地獨有的驚奇動物，有潔白無瑕的北極熊，也有毛茸茸、長得像奇異果般等待父母餵食的企鵝寶寶，都是極地限定的大明星。

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除了牠們可愛的模樣，片中也能見到瀕危物種面臨生存危機的無助，本應強壯活潑的北極熊是現存陸地上最大的食肉動物，卻因氣候變遷、冰川加速消融，在夏天找不到食物而逐漸消瘦，站在破碎海冰上孤立無援，模樣令人心疼。

北極熊站在海冰之上。（東森電視提供）

導演舒夢蘭感慨表示，南極的面貌與15年前第一次踏上這片土地時已截然不同，人類活動居然能在短短幾年間就造成巨大且不可磨滅的改變。

因此，舒夢蘭希望透過鏡頭與文字留下珍貴的影像紀錄，警示大家暖化巨變與生態危機迫在眉睫，更要喚醒世人守護生態環境的初心。《守護我們的星球》於5月23日在台上映。

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