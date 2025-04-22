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娛樂 最新消息

SJ東海才在高雄開唱 又被「他」撩到台北 私下真面目曝光

韋禮安和SUPER JUNIOR東海強強聯手推新歌。（索尼提供）韋禮安和SUPER JUNIOR東海強強聯手推新歌。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韋禮安和韓流帝王SUPER JUNIOR東海強強聯手，推出全新中文單曲《最好的朋友》，韋禮安為了這首歌，飛往首爾為東海配唱，兩人非常開心首次碰面，東海更是有備而來，在練歌的歌詞上有中文、韓文翻譯以及拼音，做足功課，製作人韋禮安也認真配唱，對成果十分滿意。

韋禮安大讚：「東海哥的中文發音很好，幾乎都不需要調整。」對於詮釋中文歌曲，東海表示，這首歌聽了很多遍，一直到錄音之前都還在聽，「之前在SUPER JUNIOR-M活動時也唱過很多中文歌曲，所以不會覺得唱中文會太難，反而有一種很親切熟悉的感覺，並且想到有機會可以用中文唱歌給粉絲聽，就覺得很幸福。」

韋禮安邀東海來家中住。（索尼提供）韋禮安邀東海來家中住。（索尼提供）

兩人對於錄音都力求完美，韋禮安聽完東海唱完一段，表示希望東海能用另一種情緒再詮釋一次，東海也立刻可以給出不同的演唱，有時候東海覺得自己可以唱得更好，也會跟韋禮安表示希望再來一次，兩人前後打磨約三個小時，完成東海的配唱。東海也幽默地說：「能夠跟和我長得真的很像的韋禮安一起合作，真的既激動又期待；他的聲音真的太好聽了！那就麻煩他以這首歌曲代替我活動了！」

韋禮安和東海在錄音空檔也聊開了，韋禮安請教東海關於錄音前的準備，熱愛健身出名的東海分享自己的開嗓習慣是在早上起床後、錄音前，先做40分鐘的有氧跟1個半小時的重訓，接著好好地吃飯後再喝一杯茶或咖啡；因為他的行程常常需要坐車移動，他也喜歡開車，所以會在車裡面唱歌，透過運動身體熱起來後可以醒醒嗓子，再喝個茶或咖啡，接著在車裡練唱，這就是他錄音之前的例行公事。

韋禮安則表示自己在配唱或演出之前，如果日程可以的話，會跟自己的唱歌教練用Facetime視訊，一起暖身、暖嗓，讓東海驚呼：「哇，現在還有請唱歌教練，很棒！」對韋禮安持續學習的態度給予讚美。

東海與韋禮安分享私下愛好。（索尼提供）東海與韋禮安分享私下愛好。（索尼提供）

雙方合作愉快，韋禮安特別用韓文表示感謝，「這次能和東海哥合作真的很開心，下次東海哥來台北的話，我會幫哥準備他專屬的房間。」東海幽默回應：「給我一個房間，還要一起運動、一起吃藍莓跟雞胸肉。我也很喜歡做家事、我每天都在家打掃、煮飯、洗衣服、洗碗跟倒垃圾，在家休息的時候我最喜歡做這些事。」韋禮安開玩笑說：「那東海哥來台北一定要來我家，很多家事可以給東海哥做∼哈哈」

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