瘦子開嗆Ozi「只勾二嫂」！吳卓源遭拖下水現況曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「Julia」吳卓源日前因瘦子在新歌怒嗆「Ozi勾二嫂」而慘被拖下水，今日她則公布將於6月14日在華山Legacy舉辦個人專場演唱會《on the way》，她透露：「其實之前每次來 Legacy 都是當嘉賓，這次終於是自己的專場，感覺很不一樣。Legacy 對我來說是一個熟悉又舒服的場地，每次來都有種特別親切的感覺。」

吳卓源6月首度踏上華山Legacy。（寬宏藝術提供）

「頑童」日前曝光新歌《無袂煞》，瘦子狠諷：「他不拜關二哥，Ozi他只勾二嫂」，讓曾與瘦子表哥及ØZI爆出緋聞的「鄉民老婆」吳卓源也遭到波及，她至今未回應此事，但仍推出新歌《晚餐》，也宣布開唱消息，希望能用音樂陪大家走一段路，「不是走去哪裡，而是走進一點點平靜、一點點自己，走進一個願意傾聽、也願意放過自己的空間。」

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吳卓源6月首度踏上華山Legacy。（寬宏藝術提供）

演唱會主題《on the way》回應當代年輕人所面臨的生活壓力與節奏失衡。Julia分享：「我們活在一個節奏很快的時代，難免會懷疑自己做這些事情到底有沒有意義。但我想說的是，即便我們沒有所有的答案，至少我們還在努力，還沒放棄。每個人都還在走自己的路。」

吳卓源6月首度踏上華山Legacy。（寬宏藝術提供）

演出內容方面，吳卓源表示將以 R&B 為主要音樂風格，並計畫加入過去較少在現場演唱的作品。也透露團隊正在規劃現場點歌環節，吳卓源指出：「我其實蠻容易忘詞的，所以過去很少開放點歌，但之前brb小巡迴的時候試過一次，感覺大家玩得很開心，這次也許會試試看，看能不能帶來不一樣的驚喜。」

吳卓源6月首度踏上華山Legacy。（寬宏藝術提供）

為了這次演出，吳卓源與團隊提早開始進行歌單挑選與編曲規劃，「選歌這件事其實對我來說滿重要的，每次都會想很久，因為希望每首歌在那個晚上出現的順序和情緒都是有意義的。」她也笑說：「除了準備音樂，也在努力把自己的狀態調整好。聲音、身體、心情都要是最完整的樣子，才能跟大家好好見面。」

《on the way》是 Julia 吳卓源首次在華山Legacy的個人專場，也是第一次加入讚聲系列演唱會。門票將於 4 月 27 日中午12點在寬宏售票系統及萊爾富、OK 超商全面啟售。

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