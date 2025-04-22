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娛樂 電視

李多慧衰捲全恩菲「黑函風波」！遭傳防阻同行來台 團隊回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍女神李多慧來台滿2年，越來越有台灣味的她接下許多代言，也因為她的成功吸引更多韓援來台，李多慧與全恩菲昔日同為韓職起亞虎女孩，日前傳出全恩菲加入中職發展受阻，如今傳出背後原因與李多慧工作人員發出全恩菲黑函有關，對此，李多慧經紀團隊也做出回應。

韓籍啦啦隊女神李多慧。（資料照）韓籍啦啦隊女神李多慧。（資料照）

全恩菲今年2月曾來台參加WBCQ經典資格賽應援活動，當時即被很多球迷敲碗來台，據悉全恩菲第一個接觸的球隊是味全龍，不過沒有下文，今則傳出全恩菲來台受阻是因為有人向中職發出黑函，與她在社群上的情緒性發言有關等，而發出黑函的人則被傳是李多慧身邊工作人員，被猜測是若對方加入後導致代言廣告收入被瓜分。

全恩菲簽約新東家，未來將在台灣繼續發展。（翻攝自IG）全恩菲簽約新東家，未來將在台灣繼續發展。（翻攝自IG）

對於黑函傳聞，李多慧台灣團隊奧比懷登公關顧問表示， 正如之前李多慧受訪時所說，看到很多女孩來到台灣有多元的發展，是樂見其成也很替她們開心，默默為她們加油打氣。「現在逐漸身為前輩的李多慧，抱持的善良與開放的心情，迎接未來不同的挑戰，也積極在台灣深耕。」

團隊也強調，韓國及台灣雙邊的經紀團隊都不可能、也沒有立場去影響其他人與組織的發展規劃，「藉此也和大家分享，李多慧的工作不減反增，她也會努力回饋台灣。」

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