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娛樂 電視

台大鬼才魔術師遭王偉忠「敲頭飆髒話」 靠1招現場「讀心」成功

〔記者蕭方綺／台北報導〕王偉忠主持中廣流行網節目《欸！我說到哪裡了？》，訪問台大畢業的魔術師黃柏翰，黃柏翰現場以一段「書本測字」展演讀心魔術，請王偉忠隨機翻開某頁、記下角落的一個字，在沒有任何道具、也未事先排演的情況下，黃柏翰僅靠「眼神交流」，連續兩次精準說出王偉忠所選文字，竟讓綜藝教父當場「破功」脫口大罵：「他奶奶的！」還忍不住直接敲了他的頭，一臉錯愕又佩服，成為節目播出以來最魔幻的一集。

王偉忠（左）邀請鬼才魔術師黃柏翰上節目。（《欸！我說到哪裡了？》節目提供）王偉忠（左）邀請鬼才魔術師黃柏翰上節目。（《欸！我說到哪裡了？》節目提供）

這位來自台大的鬼才魔術師，15歲開始學魔術，20歲即奪下台灣TMA魔術大賽冠軍，成為當時最年輕的魔術冠軍，並代表台灣遠赴英國參加FISM世界魔術大賽，並於24歲受邀前往美國好萊塢「魔術城堡」與拉斯維加斯「Magic Live!」演出，更登上法國知名節目《世界超級夜總會》以徐志摩〈再別康橋〉打造結合詩意的創作魔術，廣獲國際好評。

節目中王偉忠問他為什麼一定要當魔術師，黃柏翰說：「魔術真的很好玩。我從15歲一路學到現在20年，每一段表演背後都有大量的練習和思考，最後收斂成自己的作品，這種過程對我來說是享受，不是壓力。」

他也分享，當年家人其實並不支持自己走魔術這條路，認為當工程師比較穩定，但他選擇堅持夢想，從商演、尾牙一路累積，直到近年站上皇家加勒比、荷美、挪威等國際郵輪上的千人劇院舉辦專場演出，成為台灣第一位登上三大郵輪獨秀的魔術師，也讓家人從質疑轉為驕傲。

黃柏翰（右）讀心成功，被王偉忠敲頭。（《欸！我說到哪裡了？》節目提供）黃柏翰（右）讀心成功，被王偉忠敲頭。（《欸！我說到哪裡了？》節目提供）

而他最有成就感的演出，卻不是來自海外，而是兩年間在南村劇場定目演出，共78場的《命運之約》系列魔術秀。黃柏翰表示：「在那個距離觀眾最近的劇場空間裡，觀眾是一起參與、一起驚呼、一起笑。那種沒有距離的反應，是我最在意也最享受的事。」

黃柏翰《大開眼界》秀將於5月24日至6月29日，每週五、六、日的下午2 點30 分、晚間7點30分，在「PLAYground南村劇場」持續開演。

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