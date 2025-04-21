求什麼？汪小菲獨自赴廟拜拜 身邊不見Mandy

汪小菲已將他與大S的兒女帶到中國北京。（資料照，記者姚介修攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲預計與嫩妻「Mandy」馬筱梅下月於北京補辦婚禮，昨汪小菲全家集體現身北京國貿中心之後，今（21）汪小菲又被網友發現隻身前往火神廟拜拜，網友猜測汪小菲是去還願，只不過這次他身邊沒有其他家人，就連馬筱梅也沒跟著到廟裡。

（左起）張蘭、馬筱梅、玥兒、汪小菲一家人出現在北京國貿中心。（翻攝自微博）

大S過世之後，女兒小玥兒和兒子箖箖交由汪小菲照顧，先前汪小菲有人提到會一家人福祉為最大考量，短期內不會把家人帶回北京。然而，大S安葬之後，汪小菲卻帶著一雙兒女出現在北京，更有網友在小紅書上頭繪聲繪影的表示汪小菲和馬筱梅正在上海看房。

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汪小菲被網友拍到獨自一人前往火神廟拜拜。（翻攝自小紅書）

網友在北京火神廟捕獲野生的汪小菲，他獨自一人在廟宇祈福燒香，網友指出火神廟是求財的，猜測汪小菲到廟裡是為了祈求神明幫助他在事業和財運上能受到保佑。網友也拍到汪小菲虔誠點香畫面，其實今年2月14日汪小菲就曾經帶著馬筱梅到火神廟拜拜，當時網友猜測兩人是到廟裡求子。

汪小菲至火神廟拜拜，身邊不見馬筱梅。（翻攝自小紅書）

畫面中的汪小菲身型削瘦，網友認為是因為大S過世讓他傷心難過，但汪小菲的媽媽張蘭反而大讚汪小菲變瘦「就是為婚禮做準備吧」。

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