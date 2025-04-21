啦啦隊女孩被怪男尾隨！崩潰躲超商求助：他一直在門口

小美（左）與Joy在警察陪同之下順利到家。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕統一獅啦啦隊員成員小美、Joy擁有甜美外型及活潑性格，深受不少粉絲喜愛，同為室友的兩人昨（20）結束活動返家時，竟遇上陌生男子尾隨，讓她們嚇得躲進超商，驚恐過程曝光。

小美（左）與Joy被陌生男子尾隨。（翻攝自IG）

Joy昨日在IG限時動態透露，與小美一早活動結束後搭計程車返家，沒想到下車沒多久，就發現一名身穿灰色衣服、留著鬍子的男子，不斷用詭異的眼神盯著她們看，起初男子在馬路邊徘迴，接著竟開始尾隨她們，「我們就故意停下來，他也停下來，誰會沒事過完馬路又不走」。

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Joy與小美察覺情況不對後，決定躲進附近的超商，結果這名男子不死心，一路緊跟她們到超商門外，甚至一直待在門口想要等她們出來，直到店員協助找警察來後，她們才順利脫身，「警察就陪我們回家，安全結案，阿那個人感覺就是看到警車就不知道跑哪了...大家真的注意安全，保持警覺性，也謝謝你們的關心」。

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