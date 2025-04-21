晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊女孩被怪男尾隨！崩潰躲超商求助：他一直在門口

小美（左）與Joy在警察陪同之下順利到家。（翻攝自IG）小美（左）與Joy在警察陪同之下順利到家。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕統一獅啦啦隊員成員小美、Joy擁有甜美外型及活潑性格，深受不少粉絲喜愛，同為室友的兩人昨（20）結束活動返家時，竟遇上陌生男子尾隨，讓她們嚇得躲進超商，驚恐過程曝光。

小美（左）與Joy被陌生男子尾隨。（翻攝自IG）小美（左）與Joy被陌生男子尾隨。（翻攝自IG）

Joy昨日在IG限時動態透露，與小美一早活動結束後搭計程車返家，沒想到下車沒多久，就發現一名身穿灰色衣服、留著鬍子的男子，不斷用詭異的眼神盯著她們看，起初男子在馬路邊徘迴，接著竟開始尾隨她們，「我們就故意停下來，他也停下來，誰會沒事過完馬路又不走」。

Joy與小美察覺情況不對後，決定躲進附近的超商，結果這名男子不死心，一路緊跟她們到超商門外，甚至一直待在門口想要等她們出來，直到店員協助找警察來後，她們才順利脫身，「警察就陪我們回家，安全結案，阿那個人感覺就是看到警車就不知道跑哪了...大家真的注意安全，保持警覺性，也謝謝你們的關心」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中