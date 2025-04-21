沒聽過52歲孫耀威有小孩 突爆有10歲「兒子」

孫耀威2017年與陳美詩結婚，婚後享受二人世界，至今未生兒育女。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕52歲港星孫耀威1992年在台灣出道至今，當年靠著一曲《認識你真好》紅回香江，2017年與44歲女星陳美詩愛情長跑多年結婚，婚後享受二人世界，至今未生兒育女。

陳美詩婚後淡出幕前陪孫耀威到處工作，專心當成功男人背後的賢妻老婆。港媒報導，日前孫耀威發布一段在大排檔用餐影片，當中他竟自爆有個10歲「兒子」，引來不少網友關注。

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孫耀威這段在大排檔用餐影片留言：「我的兒子不知不覺快10歲了，疫情時我們上海、香港分隔2地2年多，現在有時間都會帶他出來走走，希望你繼續健健康康快快樂樂的。」原來孫耀威所說的「兒子」就是愛犬Kobe。

他口中「兒子」就是愛犬Kobe。（香港星島日報）

影片中，孫耀威染了一頭銀白色前衛短髮，身穿鮮綠色圓領T恤，與Kobe一同坐在大排檔品嚐鮮茄滑蛋牛肉飯及乾炒牛河，共享「親子」時光。已年過半百的孫耀威外貌仍帥氣十足，臉上沒有明顯皺紋，狀態極佳。

影片發布後，不少網友表示孫耀威與愛犬Kobe真的好像，因為他的髮型顏色與狗狗的頭部毛髮十分相似，陳美詩也跳出來留言：「乖寶貝Kobe，口水都流出來了，但從來不會偷吃。」

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