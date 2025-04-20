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娛樂 最新消息

胡瓜爆笑示範屁屁破氣球 最後一刻不忍了「用頭猛撞最大顆」

胡瓜努力用破氣球。（民視提供）胡瓜努力用破氣球。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前前進台南安南新和順保和宮，節目一開場就驚喜連連，胡瓜竟帥氣駕駛跑車登場，身旁辣妹熱舞助陣，瞬間嗨翻全場。本集他要介紹近期流行舞風「Twerk」，不僅邀請專業舞者登台，更親自下場示範，展現招牌「天王屁股」魅力，笑料不斷。

胡瓜要用綁在腰上的砂紙小球扭臀破氣球。（民視提供）胡瓜要用綁在腰上的砂紙小球扭臀破氣球。（民視提供）

節目特別設計遊戲「電臀馬拉松」，參賽者用綁在腰上的砂紙小球扭臀破氣球，胡瓜親自示範還不夠，最後更直接用頭猛撞最大顆氣球，全場笑翻。藝人隊宜芳首輪登場被外界不看好，卻靠穩定臀技逆轉勝，嘻小瓜也以熱舞技巧再添一分。隨後的「個人技巧賽」比創意破氣球，藝人隊檸檬與Mika秀出火辣舞姿應戰，最終由舞者隊略勝一籌奪走獎金。

胡瓜最後直接用頭猛撞最大顆氣球。（民視提供）胡瓜最後直接用頭猛撞最大顆氣球。（民視提供）

緊接著進行「吊橋耐力賽」，選手須懸吊在TRUSS鐵架上比拚耐力，落水即淘汰。Mila、泡泡、小珍奶輪番上陣，平時較少參賽的籃籃也驚喜現身，雖然沒有人看好她，但她竟一路撐到最後，震撼全場觀眾，現場歡呼聲不斷。

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