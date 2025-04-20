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娛樂 最新消息

瑞莎率隊赴歐奪三金三銀 回台變「漂亮姊姊」陪慢飛寶貝

瑞莎率台灣小將於荷蘭國際體側賽奪三金三銀兩銅殊榮。（德國馬牌輪胎提供）瑞莎率台灣小將於荷蘭國際體側賽奪三金三銀兩銅殊榮。（德國馬牌輪胎提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名藝人瑞莎應德國馬牌輪胎之邀，在伊甸基金會安排下，接下慢飛寶貝公益活動代言人一職，關懷發展遲緩兒童。其實瑞莎甫帶領所創「瑞星韻律體操協會」一行小選手，從荷蘭奪三金三銀兩銅載譽歸台，可說是旋風般馬不停蹄，但她義不容辭接下大任，前往探視慢飛寶貝時溫柔有愛，散發女性母職光輝，她說：「能夠幫助人、幫助小朋友，看到別人開心，我也會很喜悅，真的非常非常珍惜能有這個機會，可以幫助更多人。」

瑞莎本身是兩個女兒的媽媽，特別關心兒童事務，本身從事兒童體操教育的她，更想幫助行動遲緩兒童，親自前往探視慢飛寶貝，她憶及當天下雨天冷，但自己的心卻暖呼呼，這場午後的約會中，慢飛寶貝綺綺也給了她溫暖的反饋。瑞莎說：「我跟綺綺一起上課，我們認識好多動物呦，也一起做運動，看到她很努力的學習、很用力地說出每一個字，都讓我好感動！」

瑞莎用愛培育台灣體操人才。（德國馬牌輪胎提供）瑞莎用愛培育台灣體操人才。（德國馬牌輪胎提供）

尤其，在拍攝主視覺時，寶貝們相當熱情，瑞莎直呼已融化，驚喜說：「根本是慢飛寶貝在照顧我。」她提及雖然從事演藝工作已久，但這一次的拍攝卻讓自己非常非常緊張，心裡只想照顧好慢飛寶貝，「也很擔心自己的動作或說話會不會影響到小朋友！所以我自己是有給自己壓力的。」但沒想到小朋友超可愛，很自然地跟瑞莎相處，讓她一顆緊繃的心瞬間消失，和寶貝們打成一片，慢飛寶貝還叫她「漂亮姊姊」，讓她感動不已，緊緊擁抱寶貝們。

瑞莎說：「陪伴慢飛寶貝，讓我學習到很多。」而且笑說原本應該是自己該照顧關心小朋友，「但最後卻是寶貝們餵我吃餅乾、呵護著我，真的好感動喔。瑞莎更有感而發，希望社會大眾可以一起來關心遲緩兒，也感謝伊甸基金會的付出，指伊甸在早期療育服務已超過三十年，「有專業的老師跟團隊，透過復健、陪伴發展遲緩的孩子們一步步成長，一點一滴的進步、幸福地長大！」

瑞莎人美心善擔任慢飛寶貝陪伴大使募款。（德國馬牌輪胎提供）瑞莎人美心善擔任慢飛寶貝陪伴大使募款。（德國馬牌輪胎提供）

談到近況，瑞莎表示一年一度的「瑞星盃韻律體操國際邀請賽」就要在七月展開，去年有15個國家來參賽，今年截至目前報名踴躍，有可能會突破去年的紀錄，瑞莎表示：「瑞星盃的規格跟國際化，讓台灣的選手可以有參加國際賽事的經驗！也希望更多國外的選手來到台灣、認識台灣！」更提到今年也有非常多海內外的賽事要參加，「真的很謝謝有大家的支持，瑞星才可以這樣子穩健的走下去，真的很感謝！」此外，在「Friendship Cup」賽事中大女兒Niki也在來自全球三百多位選手中脫穎而出，代表台灣得到球類的銅牌，有女克紹箕裘，讓她相當欣慰。

瑞莎興奮表示等七月份瑞星盃忙完，自己與團隊和選手們將放個2-3週的假期，「那個時候就有多一點時間可以陪家人，好好放鬆一下！」之前全家去了馬爾地夫、蜆港，下一站會去哪渡假？瑞莎說還沒時間好好規劃，但一定會找到一個全家人都喜歡的地方，共享天倫之樂。

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