修杰楷待新加坡變料理狂魔 自爆叫外送叫到快破產

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS 42台戲劇《小娘惹之翡翠山》播出後頗受好評，特別是劇中大量娘惹飲食文化，題材新穎掀起不少討論，修杰楷劇中扮豪門家族的當家，為了詮釋角色，他常駐新加坡3、4個月，也因此愛上當地菜色，他說：「很喜歡海南雞飯、胡椒蟹，雖然當地口味比較重，但很過癮，有時候還會跟廚師多要幾根辣椒配著吃。」喜愛料理的他透露，拍攝本劇接觸到娘惹特殊食材「黑果」，拓展他對烹飪的見解。

修杰楷（左）和新加坡演員劉子絢扮演鶼鰈情深的夫妻。（TVBS提供）

《小娘惹之翡翠山》本周日播出修杰楷飾演的張金河，被妻子淑琴告知尋獲走丟的女兒，但淑琴私下卻坦承女兒是由小乞丐心娘冒充，還是由招搖撞騙的賭婆阿珠帶來詐領慰問金，但淑琴解釋收養心娘為的是要化解婆婆當年搞丟孫女的心魔。然而心娘對大戶人家的生活適應不良，屢屢逃回阿珠身邊，直到阿珠撂狠話趕走心娘，後又被張金河夫婦感化，才逐漸融入張家。7年過後，心娘和堂姊為了家中貴客，各自下廚烹煮傳統娘惹菜「黑果燜雞」、「黑果炒飯」，相互較量廚藝。

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新加坡演員黃暄婷（左）、劉怡伶劇中以娘惹料理較量廚藝。（TVBS提供）

修杰楷對黑果的印象深刻，熱愛下廚的他甚至還研究黑果的料理方式，「要把果肉挖出來燉肉，有些人可能不太能接受那個味道，但我自己蠻喜歡的，因為只有在新馬那邊吃得到」。他為了拍攝《小娘惹之翡翠山》，長時間待在新加坡，沒拍戲時就跟著當地演員到處吃吃喝喝，一邊吃一邊分析食材，「我去餐廳吃飯時，會去思考那道菜是怎麼做出來的，然後回去自己試著做做看」。他透露初到新加坡常常待在房間當宅男叫外送，後來才慢慢變成外食族，他笑說：「天天吃外送很難適應，如果餐食要10元，有時候外送運費也要花到快10元，蠻吃不消的。」

劉怡伶（右）飾演心娘，是獨當一面的新女性。（TVBS提供）

修杰楷的好手藝源自於奶奶，尤其是「酸菜白肉鍋」更是奶奶傳承下來的好味道，他透露光是準備食材，就得花2天跑3家菜市場，舉凡螃蟹、鮮蚵、蛤蜊、蝦子、白肉、腐乳醬、炸丸子都有特定的攤販，光是醃白菜就得混合兩、三種，才能得到平衡的酸甜味，他自豪表示：「有時會遇到飯店大廚跟自己選同一家，就會很得意自己選對店家。」《小娘惹之翡翠山》本周日晚間10點至12點，於TVBS 42台播出。

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