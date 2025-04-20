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娛樂 最新消息

（影）火鍋店被辣評狗都不吃！Toyz寫2封信給賤葆「求1事」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅Toyz因販賣大麻煙彈於去年5月入獄服刑，儘管如此，他對於自己的副業仍相當關心，前陣子他在台中開的火鍋店吸引許多人朝聖，就連網紅賤葆也前往試吃，結果留下負面評價吐槽龍膽石斑魚「狗都不吃」，還特地寫信給在獄中的Toyz。事隔數月，昨（19）日賤葆透露，收到Toyz的回信。

賤葆負評Toyz旗下火鍋店收到對方2封手寫信。（翻攝自YT）賤葆負評Toyz旗下火鍋店收到對方2封手寫信。（翻攝自YT）

賤葆分享，先前到Toyz開的火鍋店試吃，寫信給對方並留下「狗都不吃」的評價後，竟收到對方從獄中的親筆回信，剛開始還很擔心會不會被噴，沒想到對方態度誠懇致歉，「很抱歉讓你有不好的用餐體驗」。

值得一提的是，Toyz表示，有一件事想請賤葆協助，坦言經過許多網紅開箱該火鍋店，負面評價已成主流意見，如今餐點進行過調整，希望賤葆能成為火鍋店扭轉形象的關鍵人物，邀請賤葆二訪拍成影片。Toyz也進一步說，這次的影片拍攝形式可以是業配，也可以真實評比，若是業配就需「硬吹一下」。

對於Toyz的提議，賤葆一口回絕「業配」的選項，並親自再訪火鍋店進行二次評比。他認為，店內部分餐點確實有進步，但也有餐點仍與上次相同。整體而言，賤葆認為店內大部分的餐點口感，都有所進步及改善。

賤葆公開Toyz第二封手寫信。（翻攝自YT）賤葆公開Toyz第二封手寫信。（翻攝自YT）

賤葆也在火鍋店公開Toyz的第2封信Toyz說明火鍋店已針對開幕初期的問題進行修正，並誠懇寫道，「除了你想不到更合適的人選，這人情算我欠你的，他日有啥忙我幫得上的，必定全力以赴」。對此，賤葆坦言，願意再到火鍋店試吃，是因為自己之前也受過Toyz的幫助，所以這次才願意答應對方的請求，算是回報。

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