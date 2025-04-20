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娛樂 電視

王柏傑邵雨薇紐約零下1度傳愛 「李安驚喜現身」劇組全瘋了

〔記者傅茗渝／台北報導〕歷時4年籌備、橫跨台灣與美國拍攝的職人愛情影集《動物園》，由邵雨薇與王柏傑繼《比悲傷更悲傷的故事》影集後再度攜手主演，於台灣時間19日正式在紐約宣告殺青。本劇歷經六個月拍攝，走訪多個紐約知名地標取景，在零下低溫中完成多場情感戲，展現演員與團隊的高度敬業。殺青翌日，旅美導演李安特邀請劇組聚餐慰勞，團隊興奮的搶著和他握手拍照，在紐約街頭留下溫馨又難忘的回憶。

王柏傑（左）和邵雨薇（右）在紐約的拍攝殺青，與劇組和李安導演（中）共進晚餐。（南瓜電影有限公司提供）王柏傑（左）和邵雨薇（右）在紐約的拍攝殺青，與劇組和李安導演（中）共進晚餐。（南瓜電影有限公司提供）

邵雨薇在劇中飾演一名廣告公司群創意總監，因一次契機也參與了動物保育員工作，開啟一段職場與愛情交錯的精彩旅程。邵雨薇為了角色深入壽山動物園實習，體驗真實的飼養員工作，學習如何餵養、清潔及照護各種動物，甚至勇敢踩進犀牛糞便池；而王柏傑則飾演一名熱情且堅毅的動物保育員，他在片場中展現出對動物的細心照顧。邵雨薇、王柏傑更在犀牛糞池中譜出浪漫情愫，成為劇中難忘的趣味場景。

邵雨薇在《動物園》飾演一名廣告公司群創意總監。（南瓜電影有限公司提供）邵雨薇在《動物園》飾演一名廣告公司群創意總監。（南瓜電影有限公司提供）

為真實呈現動物保育員的專業，邵雨薇、王柏傑等演員皆提前到壽山動物園接受至少3週訓練。王柏傑與犀牛建立深厚感情，甚至成功地讓犀牛接受自己的觸摸；邵雨薇則分享了自己難忘的犀牛糞便拍攝經驗，也和大家一致認同此場景氣味最濃烈。

王柏傑（左）和邵雨薇在《動物園》譜出浪漫情愫。（南瓜電影有限公司提供）王柏傑（左）和邵雨薇在《動物園》譜出浪漫情愫。（南瓜電影有限公司提供）

影集《動物園》去年10月開鏡，今年1月在台灣殺青，上週劇組飛往紐約取景，足跡遍及中央公園、時代廣場及第五大道等著名地標。在紐約中央公園拍攝時，恰逢體感溫度僅零下1度，刺骨寒風如刀般刮過臉龐。然而抬頭仰望，只見櫻花廊道在風中飛舞，花瓣如雪紛飛，一時間竟分不清是春日的櫻花還是冬末的雪花，別有一番浪漫氛圍。沒想到幾天後，當地體感溫度竟飆升至27度，劇組眾人也真切體會到「春天像繼母的臉，說變就變」的多變氣候。

影集《動物園》由南瓜電影有限公司製作，製作人唐在揚、導演蘇文聖執導，邵雨薇與王柏傑領銜主演，預計2026年上線，是一部結合療癒職人題材與愛情的誠意之作。

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