林莎大逆襲！從淚崩到奪「最佳精神獎」 被封最狠勇者代表

〔記者侯家瑜／台北報導〕實境節目《不在我的世界當勇者》由胡宇威、大霈、小煜、林莎、郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、超認真少年擔綱主持。今播出第9集迎來白熱化的「擲矛大戰」，現場狀況一度笑聲與淚水齊發。擲矛挑戰楊奇煜火力全開奪得MVP；上週播出因不停失敗而落下自責眼淚的林莎，則憑著滿滿鬥志拿下「最佳精神獎」，現場一致讚賞她是「最細膩也最狠的勇者代表」。

《不在我的世界當勇者》最後競賽將考驗勇者的體力、智力與團隊默契。（公視提供）

本集最大亮點，則是「一人神扛」的大霈，與僅得1分的喬瑟夫搭檔出戰，大霈一人猛奪33分、火力全開，展現超狂實力。胡宇威開玩笑說：「她超開心地跟我說，她終於找到自己擅長的項目了！」大霈則笑稱：「跟喬瑟夫一組完全沒壓力，專心做這件事的當下，比輸贏更重要。」喬瑟夫則自爆：「我本來很怕跟林莎同隊，她勝負慾太強，我怕被她討厭！」一句話笑翻全場，也再度點出林莎在比賽中的超強拚勁。

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喬瑟夫（右）拿1分卻大反轉，全靠神隊友大霈Carry。（公視提供）

《不在我的世界當勇者》邀請原住民創作歌手馬詠恩親授傳統狩獵技巧。（公視提供）

節目也將進入最終章「狩獵競技挑戰賽」即將展開，製作單位大手筆包下整座山，設下六大關卡，射箭站、摔角站、文化解謎站、獵人陷阱站、擲矛站與鋸木站，全方位考驗勇者的體力、智力與團隊默契。節目更邀請原住民創作歌手馬詠恩親授傳統狩獵技巧，勇者將實地設陷阱、深入山林執行任務，看誰能成為真正的「野外之王」。

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