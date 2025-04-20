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娛樂 電視

柯佳嬿夢境小說爆紅 驚喜預告下半年攜新戲回歸

〔記者傅茗渝／台北報導〕柯佳嬿日前推出個人首本長篇小說《夢 游記》迴響熱烈，接連在誠品、金石堂、博客來等各大購書網站勇奪銷售冠軍，昨（19日）在台北舉辦唯一一場見面讀書會，超限量300個名額瞬間秒殺。柯佳嬿得知新書熱賣以及見面會報名踴躍，開心地表示「對於大家願意閱讀這本小說，我抱持著感恩的心，也很開心終於可以跟大家見面，希望能聽到很多大家的分享。」

柯佳嬿新書《夢游記》近距離讀書會，超限量300席瞬間秒殺。（重版文化提供）柯佳嬿新書《夢游記》近距離讀書會，超限量300席瞬間秒殺。（重版文化提供）

見面會當天300名限量幸運兒擠爆現場，有13歲小書迷前來熱情參與，柯佳嬿對於簽名、合照等要求都來者不拒，活動簽名超過3小時，徹底滿足書迷的期待。這次以夢境為主題，柯佳嬿坦言是因為自己對於夢境原本就很感興趣，時常也會記得自己的夢境內容，由於故事奇幻、天馬行空，將來有沒有機會可以影像化？柯佳嬿則持保留態度笑言：「那只能去清境農場拍吧。」讓全場哄堂大笑，

柯佳嬿首本小說創作創佳績，簽名合照超過3小時。（重版文化提供）柯佳嬿首本小說創作創佳績，簽名合照超過3小時。（重版文化提供）

此次見面會有從韓國、香港特地遠道而來搭飛機的書迷，也是來自台灣各地城市的書迷大集合。柯佳嬿在見面會上分享剛寫完小說的心情，很像是戲劇殺青的感覺，「有一點失落，需要時間緩一緩心情」，但她表示未來一定會持續寫作，「因為這是一個很好的情緒出口，很療癒」，柯佳嬿笑說自己很愛喝咖啡，她認為這是創作、閱讀的儀式感，這次她默默到了台北許多咖啡廳去創作，一口氣完成台北的咖啡廳巡迴，也滿足自己對咖啡的熱愛，而她也打趣表示想將這些精緻好店偷偷收藏在心裡，「很多人問我分享這些店的清單，我才不要，哈哈」。

為了這次見面會，柯佳嬿加碼準備了「聖木精油蠟燭」送給幸運的書迷，「我覺得看書是一件放鬆療癒的事，在空間點蠟燭也是。不只是閱讀，有時點上蠟燭，在家喝杯茶，看影集或是保養，就是與自己相處的療癒時光」，也希望書迷可以以最舒適的方式，進入這個溫柔動人的故事。

被問到新書將來有沒有機會影像化？柯佳嬿笑言：「那只能去清境農場拍吧。」（重版文化提供）被問到新書將來有沒有機會影像化？柯佳嬿笑言：「那只能去清境農場拍吧。」（重版文化提供）

柯佳嬿與重版文化合作的散文集《再見少女》創下佳績後，2025年再度推出個人首本長篇小說《夢 游記》，細膩抒情的文字，充滿夢境幻想的故事編排，甫一上市就引起熱烈迴響，柯佳嬿也透露身邊有許多影迷、朋友們都有購書支持，最讓她感謝的是身邊有三位非常尊敬的女性前輩，分享她們對書的各自看法，「她們說很有畫面感，稱讚我有自己的寫作風格等，或是分享她們各自喜歡的部份、段落，我覺得超級開心，心裡真的很暖」。

《夢 游記》角色眾多，柯佳嬿透露自己最愛的角色其實並非女主角「許仙」，而是Melody，「在書寫的過程中Melody有越來越多細節，最後這個人物變得很立體，因為她的成長背景，她偏執的愛，她害怕被拋下而做出的許多選擇，我都可以理解」，更透露這個角色的脆弱、偏執反而是讓她最喜歡的原因，「我喜歡她，這是在剛開始寫的時候完全沒有想到的」。

柯佳嬿新書簽名會加碼送好禮，寵粉藏暖心原因。（重版文化提供）柯佳嬿新書簽名會加碼送好禮，寵粉藏暖心原因。（重版文化提供）

2025上半年柯佳嬿的新書《夢 游記》以及戲劇作品《童話故事下集》都引起熱烈迴響，柯佳嬿也在見面會上跟大家透露接下來的計畫，她表示會先調整飲食，規律睡眠和運動，並且安排旅行，更驚喜表示：「有機會也想嘗試寫劇本」，也偷偷預告下半年會有新戲播出，期待宣傳期可以跟大家見面。

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