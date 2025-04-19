直擊！棒棒堂苦等15年終於合體了 逼哭萬名粉絲超感動

Lollipop棒棒堂相隔15年，今晚在KKBOX風雲榜終於合體。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕Lollipop棒棒堂相隔15年，今晚在KKBOX風雲榜終於合體，六棒坦言都抱著「最後一舞」的心情登台，更以「讓我們再棒棒堂一次」為主題去籌備表演，逼哭許多老粉絲的眼淚。

相關新聞：温嵐瘦身5公斤重現經典《屋頂》 被Marz23迷到「全身起毛球」

請繼續往下閱讀...

Lollipop棒棒堂相隔15年，今晚在KKBOX風雲榜終於合體。（記者王文麟攝）

棒棒堂首個回歸舞台就是KKBOX風雲榜，一出場就令全場熱血沸騰，為演唱會掀起高潮，六棒一連唱跳《我是傳奇》、《電司》、《那不是雪中紅》、《七彩棒棒堂》等多首經典歌曲，在台上高呼「我愛棒棒堂」，台下歌迷嗨爆。

身為團內肌肉擔當的小煜小露性感，在熱舞時褪掉上半身造型秀出一身精壯胸腹肌，讓全場粉絲大吃冰淇淋，他笑說：「表演時間有限，只能秀身材來獻給粉絲了！」威廉為了登台努力減肥，已經甩肉6公斤，忍不住笑喊：「我已經盡力了。」

舞蹈最強的阿緯展現招牌的大風車。（記者王文麟攝）

舞蹈最強的阿緯展現招牌的大風車，微露腹肌看來寶刀未老，他溫情喊話：「如果粉絲還願意陪我們再瘋一次、再年輕一次，我們也會努力完成那些過去沒做到的夢想。不管是新歌還是演唱會，我們都有想法也都準備好了。」更向台下的寶貝女兒打招呼。

敖犬表演後感動直說：「距離我們上次6個一起在舞台上唱歌跳舞是2010年，15年了我們終於等到了。」

這次在KKBOX風雲榜睽違15年合體，王子和阿緯表示：「這次用很多心思串起過往的經典回憶，希望把大家一起拉回20年前，找回那份青春、熱血的感覺，並用現在的心情再演繹一次當時的夢想與熱情，讓這些回憶重新發光。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法