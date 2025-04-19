小龍女隊長小映泰國濕身辣秀比基尼 誘人「趴地跪姿」全網暈

小龍女隊長小映展現火辣身材。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」小龍女隊長小映，憑藉甜美臉蛋及精湛舞蹈實力圈粉無數，經常在社群分享生活的她，日前分享飛往泰國旅遊的美照，解放火辣身材，令網友直呼「太犯規啦！」

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小映日前飛往泰國度假。（翻攝自IG）

小映日前在IG上傳一系列比基尼辣照，她開心寫下，「來泰國水晶晶，熱死了」，只見她身穿一套酒紅色比基尼在泳池中擺拍，辣露傲人上圍及纖細蠻腰，腰間及胸前搭配金色鍊條點綴，性感又不失優雅，一頭棕色長髮上還插了一朵小白花，增添甜美氣息。

小映大方展現火辣身材。（翻攝自IG）

另一張照片更是惹火，小映趴地跪在泳池邊，彎腰雙手扶地的姿勢，讓深邃事業線一覽無遺，擺出迷濛眼神對鏡頭放電，貼文一出立即吸引大批網友湧入朝聖，「小映女神，身材顏值好看到不行，讓人『映』象深刻」、「小映這泰辣了，超漂亮的身材超好」、「犯規啦嗶嗶嗶」。

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