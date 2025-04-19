嗆嘻小瓜「不男不女」拒道歉 陳沂轟林欣德迂腐：難怪落選

林欣德（左）嗆嘻小瓜「不男不女」。（翻攝自臉書、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被民眾黨提名參選台中市議員的林欣德，近日嗆藝人嘻小瓜「不男不女」讓人反胃，引起爭議，民眾黨青年部緊急切割並要求他道歉，豈料他毫不理會，還嗆聲：「道歉？等下輩子吧！」對此，網紅陳沂看不下怒批林欣德，迂腐又自以為是，難怪會落選。

林欣德堅決不道歉。（翻攝自臉書）

陳沂17日在臉書發文指出，民眾黨市議員落選人林欣德，在嘻小瓜的影片底下留言「男不男，女不女」的歧視言論，遭到輿論撻伐，事後林欣德還稱：「我不是反同性戀！你（妳）們如何搞跟我一點關係都沒有…男人本就該有男人的樣子，女人也該有女人的樣子。」

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林欣德的言論讓陳沂看不下去，痛轟：「都什麼年代了，竟然還有性別意識如此落後的公眾人物。」她認為：「誰說男生一定要怎樣，女生又需要怎樣？無關生理性別，每個人都可以是自己想要的樣子！」並反嗆林欣德：「最怕是活成像你這種迂腐又自以為是的樣子，難怪會落選，選民眼睛真是雪亮的。」

針對林欣德行徑，民眾黨發言人吳怡萱16日表示，民眾黨重視性別平權，更尊重每個人的身體自主權。經查，林欣德為停權中之黨員，中央黨部確實已收到相關檢舉陳情，會移請中評會依法議處。

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