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娛樂 日韓

山下智久又合體周杰倫 現身台北街頭夜遊：謝謝大哥

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神山下智久又來台灣了，繼去年12月參加周杰倫大巨蛋演唱會後，昨天（18日）晚間又被直擊現身台北街頭，兩人也曬出用餐的照片，山下智久更在IG表示：「這是一個開心的夜晚！真的謝謝大哥們！」

山下智久（左）、周杰倫再次於台北合體。（翻攝自IG）山下智久（左）、周杰倫再次於台北合體。（翻攝自IG）

山下智久、周杰倫紛紛曬出在台北的合影，周杰倫寫著「歡迎」、「騎車逛起來」以及「繼續夜遊」，雖然寫著是「騎車」，不過據目擊網友透露，他們騎的是滑板車，且出沒在永康街商圈，成為路人爭睹的焦點。

山下智久轉發周杰倫的貼文，感謝大哥們。（翻攝自IG）山下智久轉發周杰倫的貼文，感謝大哥們。（翻攝自IG）

周杰倫盡地主之誼，帶山下智久趴趴走。（翻攝自IG）周杰倫盡地主之誼，帶山下智久趴趴走。（翻攝自IG）

周杰倫、山下智久一行4人到大安區潮州街的知名咖啡廳消費，雖然一下子就被認出來，不過不少民眾還是選擇不打擾他們的私人行程，一直到品嚐完咖啡、走出店外，才有民眾鼓起勇氣要合照，山下智久、周杰倫也大方與民眾玩自拍，讓民眾直呼不敢相信。

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