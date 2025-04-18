英法院裁定「跨性別者不應視為女性」 JK羅琳舉杯慶祝

JK羅琳曬出自己抽雪茄、舉酒杯的照片高調慶祝。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國最高法院16日裁定，女性的定義僅只為生理性別，跨性別女性在法律上不應被視為女性，裁決出爐後，過去頻頻為了此事開砲的《哈利波特》系列作者JK羅琳，在社群平台X曬出自己在遊艇高舉酒杯、抽雪茄的照片慶祝。

英國最高法院裁定，根據《平等法》指出，「女性的定義單指生理女性，不包括跨性別女性，定義僅指為生理性別」，不過最高法院也補充，此裁決不會取消法律對於跨性別者的保護，「他們會受到保護，不會因為性別重新定義而遭受歧視」。

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對此，JK羅琳在X轉發相關貼文，也連發數則貼文高調慶祝，包含感謝3位提出訴訟的蘇格蘭女性「非凡而堅毅」，對法院的裁定表達極大肯定，同時曬出自己抽雪茄、舉香檳酒杯的照片，寫下「我喜歡看到計畫順利完成」。

事實上，JK羅琳長期以來不斷批評跨性別運動，認為跨性別者侵犯了女性的空間與權力，先前在巴黎奧運期間，她也曾發文質疑台灣拳后林郁婷及阿爾及利亞選手凱莉芙的性別爭議，引發眾怒。

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