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娛樂 最新消息

潘君侖韌帶撕裂花3萬急救！罕談感情認與女星穩聊中

〔記者林欣穎／台北報導〕男星潘君侖昨出席公益記者會，呼籲節能減碳做環保，潘君侖日前打籃球右腳「翻船」送急診發現是腳踝中度撕裂傷，他透露目前腳傷已經好許多，但被醫生建議少走動；年初他被拍到與女星林亭莉熱戀約會，今被問及戀情他低調表示兩人是聊得來的「好朋友」，不過在進入下一個階段前他想先好好衝刺事業。

潘君侖出席公益活動。（台灣好鄰居協會提供）潘君侖出席公益活動。（台灣好鄰居協會提供）

潘君侖日前腳扭傷、為了盡快康復還自費3萬打了PRP（高濃度自體血小板血漿）做修復，他今也懊惱表示腳傷影響了他的工作，他參演的電影《器子》正在宣傳期，由於他在首映前夕受傷，無法與演員們一起亮相走紅毯，無奈直呼本來都已經準備好看的衣服、也修了頭髮，但只能在手機上看當天的直播，不忘呼籲做任何運動真的都要小心。

潘君侖今年工作檔期滿，下個月他將接新一檔運動類實境節目，他恪守保密條款未多加透露，僅說會更考驗全身的肌耐力、核心和持續力，屬於全面性的，所以他還是不懈鍛鍊。

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談及感情世界，潘君侖靦腆表示身邊有好的「女性朋友」可以聊天，當被追問對方是否是林亭莉，他大方證實提到兩人都是泰雅族，且一樣在台北打拼，在聊天上面蠻可以分享自己的工作狀態的，兩人關係看似「友達以上」，但潘君侖說要給對方肩膀、好好衝刺事業，「工作先穩定再來好好進行下一步，（現在）有聊天、很不錯啦！」

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