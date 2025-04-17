劉雨柔挺6月肚吐心聲 甜曝「孩子的爸完全變了一個人」

劉雨柔吐懷孕心聲。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲女星劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔，今年1月公開懷孕喜訊，近日透露寶寶的性別是女生，不時透過社群分享孕期生活的她，日前吐露懷孕心聲，坦言不僅深刻體會「為母則強」，也感恩孩子的爸爸「完全變了一個人」。

劉雨柔在IG發文透露，當初看到驗孕棒時腦子一片空白，兩人一起從零走到現在，「沒有人天生什麼事情都會，更不用說『如何當爸媽』這件事情」，至今無數次往返醫院做檢查，每周身體都有新的變化要適應，讓她深刻體會到「為母則強」的意義，「去醫院檢查總是很緊張，很擔心寶寶檢查出來的結果有任何不完美，要怎麼抽我的血、抑或是嚴重到開刀都無所謂，只要⋯寶寶是健康的就好。」

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劉雨柔也自認在懷孕過程中「蠻天使的」，沒有特殊口味需求，情緒起伏也相當平穩，從來沒有突然爆氣或是落淚的情況。她除了感恩這個孩子來到她身邊，也很感激孩子的爸爸完全變了一個人，「我每天都很幸福的在體驗一個全新的旅程，無論是身體劇烈變化或是妊娠不適，我全都接受著、感受著、面對著、紀錄著」，完全沒有一絲抱怨，只是用心呵護所有的一切，「一晃眼已經過了1／2的孕期，很期待再過不久的夏天，我們就能見到這個得來不易的小公主。」

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