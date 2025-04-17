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娛樂 最新消息

竇智孔昔酒醉遭老婆下令睡門口！為節目破戒「一口氣乾三杯」

竇智孔（左）為《台灣第一等》破戒飲酒。（八大提供）竇智孔（左）為《台灣第一等》破戒飲酒。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕竇智孔主持八大《台灣第一等》與好友Junior探訪屏東當地鄉親熱情迎接，平常熱愛高爾夫運動的竇智孔之前戒酒的主因是為了打球，不過這次為了節目他罕見破戒，竇智孔首次嚐到搭配海苔醬的調酒，獨特的香醇美味讓人難以抵擋，平日對喝酒十分節制的他一口氣乾掉三杯！

其實酒量算不錯的竇智孔，因為都有在運動所以代謝快，喝完酒後的酒品也不錯，會乖乖回家睡覺；但是他曾經發生喝完酒回到家，在樓下按電鈴後就睡著了，老婆費了一番力氣才把他扛上樓，也因此讓太座不留情面的下令，若之後再發生這種狀況，就讓他睡門口。

竇智孔（左）和Junior體驗飼育企鵝。（八大提供）竇智孔（左）和Junior體驗飼育企鵝。（八大提供）

同樣是愛妻好男人的Junior表示，以前會喝到太開心到處去玩，現在喝醉就只想回家，「印象最深是二十幾歲參加朋友的國外婚禮，結果出國前一晚喝得太開心，隔天怎麼出國的都不記得。」喝到斷片的回憶讓Junior現在想起來都覺得不可思議。

竇智孔和Junior日前隨《台灣第一等》前往屏東海生館與白鯨近距離互動，也參與2月到6月限定開放的企鵝飼育活動。向來就擅長和動物交流的竇智孔，成功以舞蹈擄獲白鯨的注意，更吸引牠主動靠近，獲得導覽員認證自帶召喚白鯨的技能！看到白鯨難以抵抗自己的魅力，甚至緊緊跟隨移動，讓竇智孔直呼和白鯨對到眼，互看的時候，真的非常感動滿足，竇智孔透露當下的心情是驕傲又開心，他說：「我們每次出外景，只要開始拍動物的時候，我就好像有一種蠻容易跟動物接近的能力！」

Junior拜竇智孔所賜，才親眼目睹白鯨真的能和人類互動，「而且牠看著你的時候，你會覺得彼此有在溝通的感覺，真的很震撼！」而他在餵食企鵝時，雖然被調皮地小小咬了一口，但仍無損他將飼育企鵝視為圓夢，大讚企鵝真是可愛又聰明。Junior還爽喊自己是少數被企鵝咬過的男人，必須回家好好跟老婆炫耀。

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