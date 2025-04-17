馬國畢欠債5千萬！搬家工人辭掉了 「還款進度、新動向」曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人馬國畢2013年沉迷棒球簽賭，一度欠下五千萬巨債，導致妻離子散，至今仍有600萬元債務要還，值得注意的是，去年他曾被目擊在林口當搬家工人，目前已經請辭該工作，且剛拍完新電影。

馬國畢透露已經請辭「搬家工人」一職。（資料照）

馬國畢去年被目擊在林口當搬家工人，他當時大方承認，老闆還有請他當業務，指名他親送家具。他也自爆，有在跑車兼差，每次出車可賺約1千元。

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不過，據《三立新聞網》報導，馬國畢目前已經請辭該工作，如今只要當天沒有演藝工作，就會在小馬創立的打工兼職平台「worky」找兼差。他透露，至今已嘗試7到8次，每次收入約幾千元不等。

馬國畢坦言，自己不想被工作綁住，又不希望被外人認為無所事事，所以會在閒暇時刻，上線找兼差，「例如飯店櫃台或是餐廳端盤子那種，小馬哥也說我沒事就可以去幫他們，有機會的話也可以幫他們做代言。」

至於還債進度，馬國畢曾在節目《醫學大聯盟》指出，因為賺的都是小錢，因此目前仍是一樣剩600萬要還，感謝債主的包容。

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