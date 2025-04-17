晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬國畢欠債5千萬！搬家工人辭掉了 「還款進度、新動向」曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人馬國畢2013年沉迷棒球簽賭，一度欠下五千萬巨債，導致妻離子散，至今仍有600萬元債務要還，值得注意的是，去年他曾被目擊在林口當搬家工人，目前已經請辭該工作，且剛拍完新電影。

馬國畢透露已經請辭「搬家工人」一職。（資料照）馬國畢透露已經請辭「搬家工人」一職。（資料照）

馬國畢去年被目擊在林口當搬家工人，他當時大方承認，老闆還有請他當業務，指名他親送家具。他也自爆，有在跑車兼差，每次出車可賺約1千元。

不過，據《三立新聞網》報導，馬國畢目前已經請辭該工作，如今只要當天沒有演藝工作，就會在小馬創立的打工兼職平台「worky」找兼差。他透露，至今已嘗試7到8次，每次收入約幾千元不等

馬國畢坦言，自己不想被工作綁住，又不希望被外人認為無所事事，所以會在閒暇時刻，上線找兼差，「例如飯店櫃台或是餐廳端盤子那種，小馬哥也說我沒事就可以去幫他們，有機會的話也可以幫他們做代言。」

至於還債進度，馬國畢曾在節目《醫學大聯盟》指出，因為賺的都是小錢，因此目前仍是一樣剩600萬要還，感謝債主的包容。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中