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張鈞甯當不了「老司機」 親吐最大原因：真的很爛

張鈞甯認停車技術不佳，是她這次拍《化外之醫》NG最多的場次。（八大電視提供）張鈞甯認停車技術不佳，是她這次拍《化外之醫》NG最多的場次。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張鈞甯在八大影集《化外之醫》演神經外科醫師角色，她功課做超足，認為有練真的有差，透露戲裡不少手部特寫鏡頭不假他人之手，都是她親自操刀，甚至醫師還送她一把鉗子當作肯定，讓她非常感動。

張鈞甯為《化外之醫》扮演醫生的角色，做足練習準備。（八大電視提供）張鈞甯為《化外之醫》扮演醫生的角色，做足練習準備。（八大電視提供）

張鈞甯在籌備期間跟著專業醫師學習縫合技巧，她說：「劇中有很多手術鏡頭，尤其縫線就看得出是不是真的專業醫師。」因此一有空檔她就勤練縫線技巧，隨身帶著豬皮、假臉練習，連搭高鐵也不放過，還引來乘客投以好奇目光。

張鈞甯在《化外之醫》面臨高壓工作還要兼顧家庭。（八大電視提供）張鈞甯在《化外之醫》面臨高壓工作還要兼顧家庭。（八大電視提供）

張鈞甯表示，小時候原以為自己怕血，本來志願想當醫師，也因此選擇去念了社會組，直到接拍《白色巨塔》參與開刀，「才發現我對於傷口的這些狀態是可以接受的。」這次參與《化外之醫》，讓她又再次親身體驗白袍醫師的專業工作，在拍攝傷口戲，除了要熟記台詞、背細節，擔心過程出錯外，很怕這些不夠專業的過程，會讓自己看起來不像個醫生。

談起劇中角色「鄭琬平」，張鈞甯表示，面對高壓工作、無法兼顧家庭問題的人物設定，其實還滿貼近自己的現況，「我們拍戲有很長一段時間不在家，當家人生病，甚至發生更嚴重的事情，當下沒辦法跟劇組臨時請假。」不只身為演員的她，包括一起拍攝的工作人員，也會遇到同樣問題，因此這次在詮釋角色時，感觸特別深刻。

張鈞甯在《化外之醫》的手術縫線技術，獲得專業醫師肯定。（八大電視提供）張鈞甯在《化外之醫》的手術縫線技術，獲得專業醫師肯定。（八大電視提供）

此外，張鈞甯特別為角色「鄭琬平」設計一些小細節的肢體動作，「她是一個高壓的人，所以我有一些手臂抱胸的動作，不只很難相信別人，也曝露出她是有焦慮症的人。」以及另一個特點是，「我告訴自己要讓角色看起來很機車！」

劇中與飾演越南整形外科醫生的越南影帝連炳發對戲時，張鈞甯說，即便英文台詞真的很難，雖然會緊張，但一定在開拍前，把劇本都熟背下來，「我其實反覆練習很多遍，但是，萬萬沒想到NG最多的竟然是停車戲。」不諱言自己的停車技術真的很爛，回想當時拍攝過程，每次只要一進去卡位的時候，導演對著她喊：「卡！停歪了 、卡！超過了、卡！又歪了。」車子就這樣一下往右、一下往左，張鈞甯怨嘆車停的2266，也是這部戲NG最多的場次！《化外之醫》每週日晚間八點在八大戲劇台播出。

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