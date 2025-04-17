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娛樂 最新消息

邰智源錄影突落淚 邵大倫採水蓮遇驚魂嚇呆

邰智源（右）與邵大倫主持《來去恁兜洗魂舒》。（公視台語台提供）邰智源（右）與邵大倫主持《來去恁兜洗魂舒》。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源與邵大倫主持《來去恁兜洗魂舒》，本週造訪高雄美濃學習採收水蓮。兩人穿上青蛙裝，幾乎全身泡在水裡進行拍攝，沒想到邵大倫突然驚呼：「這水裡有魚嗎？感覺有東西從我重要部位游過去！」當場嚇得直說要和邰智源換位置。

邰哥馬上接話笑說：「我這裡沒有魚過來，牠可能以為這裡有更大隻的魚啦！」後來才發現原來是邵大倫的褲子破洞，讓水灌進去，他哭笑不得說：「我整件褲子都濕了啦！」拍攝現場笑聲不斷。

邰智源、邵大倫體驗採水蓮。（公視台語台提供）邰智源、邵大倫體驗採水蓮。（公視台語台提供）

突發趣事不只一樁，節目中兩人拜訪當地稱作野蓮的水蓮產銷班李班長一家，準備共進晚餐。不料邰智源在訪談時，頻頻聽見兩位小孫子孫女竊竊私語，只好打斷流程笑說：「好啦！你們先去休息吧！」他模仿剛才對話：「哥哥說，先別插嘴，大人在講話；妹妹說，可是我想回去...哥哥馬上回，我來處理。」童言童語令人莞爾，邵大倫更直呼：「這位哥哥是未來的人才！」可愛互動為節目增添濃濃家庭溫度。

本集更邀來在地音樂家、金曲金馬雙料得主林生祥登場，他曾獲最佳樂團獎、最佳客語專輯獎、最佳客語歌手獎等10多項金曲獎，更曾以電影《大佛普拉斯》抱走最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲獎，是美濃最具代表性的音樂人之一。節目中兩位主持人現場聽林生祥演奏與演唱，不約而同眼眶泛紅，邰智源動容表示：「老師的歌聲真的有感染力！」邵大倫也笑說：「我每次聽都會莫名流眼淚，想說是不是現場有洋蔥！」

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