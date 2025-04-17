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娛樂 最新消息

陳凱倫難忘與葉天健40年情誼 悲痛曝「最後訊息」：他快撐不住了

葉天健告別式，陳凱倫行跪拜禮。（記者胡舜翔攝）葉天健告別式，陳凱倫行跪拜禮。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深電視製作人葉天健4月10日因肝癌辭世，享壽82歲，今於台北市第二殯儀館舉行告別式。陳凱倫受訪時動容回憶，葉天健是他演藝生涯的重要貴人，「我第一次唱歌、主持，都是他給我的機會，他是我的恩人。」

葉天健告別式，包翠英（左起）、陳凱倫、葛蕾。（記者胡舜翔攝）葉天健告別式，包翠英（左起）、陳凱倫、葛蕾。（記者胡舜翔攝）

陳凱倫表示，兩人交情超過40年，「我20多歲就認識他，葉哥帶給我們很多回憶。」他回憶與葉天健最後一次見面是在疫情前，以及後來參加對方舉辦的生前告別式，「我們最後一次聯繫是去年中秋節，這幾年我都會問候他，但他回的訊息越來越簡短，常常只傳貼圖或短句，我心裡大概就明白，他的身體狀況應該不太好。」語氣中流露出不捨與感恩。

今告別式現場氣氛莊重，陳凱倫、于美人、包翠英、葛蕾和黎明柔等人親自出席致意，文化部長李遠、張小燕也獻上花籃表達哀思。

葉天健在電視圈的貢獻深遠，生前一手打造《小人物狂想曲》、《新聞挖挖哇》等膾炙人口的節目，為台灣電視圈培育眾多人才。

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