利菁臉消腫 胸前一亮點......好吸睛有創意

利菁清晨最新發文，胸前特別裝扮引發關注。（翻攝自利菁臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕麻辣天后利菁上個月23日晚間深夜因感冒咳不停，當時透露已連續2周聲帶發炎，醫生開了類固醇，但一夜醒來水腫了「5公斤」，腫成胖胖臉，還好最近徹底消腫，重回美麗外貌。

今（17）日凌晨4時左右，利菁在臉書發文透露自己從小到大，一直堅持不過節、不慶祝，形容自己就是凡人一枚，不好叨擾大家也不想動腦，只圖「簡單過日子 」，卻認了忘記川川（指造型師李明川）50大壽（李明川本月７日過50歲生日），「這顯得自己很沒心沒肺，補請已是必然。」

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她最新穿著把皮帶掛在胸前，非常吸睛。（翻攝自利菁臉書）

發文中，利菁不忘提及老公許仙接下來生日，透露就在最近4月19日，「老天保佑當天，我會記得跟他說生日快樂」，最後笑喊：「嘿嘿，終於『徹底』消腫了。」

利菁這篇清晨發文後，釣出大批粉絲讚她最新照片美翻了，卻有眼尖網友發現她身穿吸睛上衣，留言大讚：「菁姐上衣超有創意ㄟ，好看。」仔細一瞧，利菁上衣在胸前造型是一條皮帶，乍看像極了把褲子穿在胸前，果然吸睛有創意。

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