晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

利菁臉消腫 胸前一亮點......好吸睛有創意

利菁臉消腫 胸前一亮點......好吸睛有創意利菁清晨最新發文，胸前特別裝扮引發關注。（翻攝自利菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕麻辣天后利菁上個月23日晚間深夜因感冒咳不停，當時透露已連續2周聲帶發炎，醫生開了類固醇，但一夜醒來水腫了「5公斤」，腫成胖胖臉，還好最近徹底消腫，重回美麗外貌。

今（17）日凌晨4時左右，利菁在臉書發文透露自己從小到大，一直堅持不過節、不慶祝，形容自己就是凡人一枚，不好叨擾大家也不想動腦，只圖「簡單過日子 」，卻認了忘記川川（指造型師李明川）50大壽（李明川本月７日過50歲生日），「這顯得自己很沒心沒肺，補請已是必然。」

她最新穿著把皮帶掛在胸前，非常吸睛。（翻攝自利菁臉書）她最新穿著把皮帶掛在胸前，非常吸睛。（翻攝自利菁臉書）

發文中，利菁不忘提及老公許仙接下來生日，透露就在最近4月19日，「老天保佑當天，我會記得跟他說生日快樂」，最後笑喊：「嘿嘿，終於『徹底』消腫了。」

利菁這篇清晨發文後，釣出大批粉絲讚她最新照片美翻了，卻有眼尖網友發現她身穿吸睛上衣，留言大讚：「菁姐上衣超有創意ㄟ，好看。」仔細一瞧，利菁上衣在胸前造型是一條皮帶，乍看像極了把褲子穿在胸前，果然吸睛有創意。

<

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中