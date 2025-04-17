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娛樂 最新消息

（連線報導）制裁者《會計師2》再扮殺手老弟 小班自嘲被折磨就很搞笑

強柏恩瑟回歸《會計師2》飾演小班的殺手弟弟布萊克斯。（華納兄弟提供）強柏恩瑟回歸《會計師2》飾演小班的殺手弟弟布萊克斯。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕「小班」班艾佛列克和「制裁者」強柏恩瑟一同回歸賣座動作片續篇《會計師2》，再度飾演天才自閉症會計師「克里斯汀」以及他的殺手弟弟布萊克斯。小班強調無論是他們或導演蓋文歐康諾都很明確的不想複製第一集，「不是那種『嘿，我喜歡第一集，那我們再拍一部好了』的心態，整部片完全超越前作。」

提到《會計師》於2016年推出後成為票房黑馬，小班不諱言感到很驕傲，「尤其是它在觀眾之間有了更長的壽命，因為很多人提到喜歡的電影時，這部片總是會出現，讓我意識到『哇，這部片好像還是很多人在看』。」因此非常想擴展角色，同時慢慢打磨、發展故事。

強柏恩瑟（右）和班艾佛列克在《會計師2》有不少搞笑對手戲。（翻攝自YouTube）強柏恩瑟（右）和班艾佛列克在《會計師2》有不少搞笑對手戲。（翻攝自YouTube）

電影先前於西南偏南影展上舉行首映後獲得不少好評，最多人提及的就是電影比起前一部好笑不少，導演歐康諾表示，從來沒抱著「這部片一定要搞笑」的心態發展續集，「當我說要有趣好看，意思是娛樂性強，但不是真的要拍成喜劇。」他說小班和強不是在搞笑，只是非常投入角色才產生火花，小班聽了笑言：「而且強很享受折磨我，光是這點就很搞笑了！」

除了兄弟喜劇元素，電影依舊充滿火爆刺激的動作場面，強對此表示在打鬥裡真的騙不了人，「這是一種拳拳到肉的感覺，觀眾很輕易地就看出來，同時角色也得知道是為什麼而戰。」他更感性表示歐康諾是他遇過最願意深挖角色內心的導演，「他會跟你聊很久，談角色的背景、動機」，直說因此讓觀眾更在乎這些角色。《會計師2》將於4月24日在台上映。

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