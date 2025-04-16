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百萬YTR劉沛遭炎上！失言嗆「老女人愛插隊」急刪文道歉

劉沛因不當發言刪文道歉。（翻攝自IG）劉沛因不當發言刪文道歉。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber劉沛今（16日）發文抱怨被插隊，卻在言詞中提及「是不是比較老的女人很愛插隊？」此話一出，立即引發網友撻伐，與他以往自然親切的正面形象形成強烈反差。事後，劉沛緊急刪文並發聲道歉，坦承言語不妥、表達失當，強調會謹慎看待自己身為公眾人物的影響力。

劉沛今上午在Threads發文寫下抱怨文，「是不是比較老的女人很愛插隊？為什麼會這麼急？」此言一出立刻遭網友群起圍剿，抨擊他的一番言論已涉及性別與年齡歧視，失言風波更在社群平台上迅速延燒，更讓許多粉絲直言失望，認為他作為公眾人物應更加注意言行。

劉沛此番言論遭眾網友抨擊已涉及性別與年齡歧視。（翻攝自Threads）劉沛此番言論遭眾網友抨擊已涉及性別與年齡歧視。（翻攝自Threads）

劉沛在引發爭議後緊急刪除原文，並於下午公開發文道歉，他坦承自己因情緒激動而發表不當言論，造成大眾不適，「這樣的文字在任何情況下都不應該出現！」同時，他也表示，自己未意識到文字對社會的影響力，未來將更加謹慎看待身為創作者的角色與責任，並對因此事件引起的負面感受誠摯致歉，希望能以行動修正錯誤。

道歉文發布後，網路輿論仍呈現兩極反應，有網友不領情痛斥，「這樣的發言不是一時失言，而是根深柢固的偏見！」但也有粉絲表示願意給予改過機會，認為他「知錯能改就值得肯定」。由於劉沛過去以陽光親切的形象在YouTube累積逾122萬粉絲，如今形象受挫，後續能否挽回民心，仍有待觀察。

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