納豆依依下月辦婚禮！席開50桌「放話生3個」細節曝光

納豆（左）、依依去年12月甜蜜登記，婚禮將在5／25舉辦。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕納豆、阿Ken、安心亞主持《同學來了》今（16）日開棚開放媒體探班，納豆與依依去年12月甜蜜登記，婚禮將在5/25舉辦，預計席開50桌，目前籌備進度40%，談及生子規劃納豆喊話想生3個，但依依為婚禮暫時避孕中。

納豆與依依的婚禮將在5月25日於寒舍艾美酒店席開40、50桌舉辦婚宴，納豆今直呼辦婚禮比想像中難，但目前對婚宴的想法是越簡單越好，沒有打算加入表演橋段，也沒有邀伴郎伴娘，「希望賓主盡歡、不要太拘謹，大家開心吃喝就好了。」

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納豆也感性表示，娶到依依的自己真的很幸福，依依也很讚賞納豆的努力，「我們婚禮快到了，最主要是減肥，我以為他做不到，但他2個月就瘦7公斤。他很認真健身、日走萬步，真的很努力願意做到我說的。」

納豆（左）、依依去年12月甜蜜登記，婚禮將在5／25舉辦。（記者胡舜翔攝）

至於生子規劃，依依原先打算4月先懷孕，但考量到可能懷孕1、2個月的肚子就小有隆起，還是先作罷，依依更透露納豆對自己的「一發就中」很自豪，納豆則在旁開玩笑：「這有很難嗎？」 由於依依為了婚禮暫時避孕，現在每晚都在躲避納豆的突襲。

而作為納豆好友的阿ken則承諾如果納豆需要幫忙，他都義不容辭，「看是要當主持人，招待、新郎、洞房都可以找我。」至於紅包，納豆見面就開口8位數，阿Ken笑回：「我一定會包到大家很開心，總是會討回來的吧？」

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